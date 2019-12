Metrostav dokončuje most a dva tunely v Norsku | E15.cz

Ostrov Hitra nedaleko norského Trondheimu je svět rybářů. Vyváží se z něj více než třetina všech norských lososů a kamiony plné ryb musí jezdit po klikaté Lososí cestě kolem fjordů. Od příštího roku bude cesta komfortnější. Stavbaři z Metrostavu dokončují most a dva tunely.

„V Norsku vstupuje do poslední fáze jeden ze stavebních projektů firmy Metrostav. Silnice, na které působí náš tým, je v Norsku známá jako Lososí cesta. Převáží se po ní totiž značná část lososů z nejbohatších lovišť kolem ostrova Hitra,“ říká Rober Brož, vedoucí projektu na Åstfjordbrua.

Norské stavební dílo Metrostavu v hodnotě více než dvou miliard korun se skládá z ražby dvou silničních tunelů a mostu přes fjord. Tunely Metrostav vyrazil již na jaře a v současnosti zde finišují poslední práce, včetně betonáží tunelových portálů, které pro Metrostav zajišťuje norský subdodavatel.

Metrostav staví most v Norsku • VIDEO metrostav, e15

Samotný 750 metrů dlouhý ocelobetonový most se rovněž po dvou letech blíží do konečné fáze. Od konce srpna, kdy došlo k usazení ocelové konstrukce, probíhá na mostě betonáž mostovky. Postupuje se po 25metrových úsecích, a to z obou stran. Před dokončením betonáže mostovky, které je naplánováno na únor 2020, stavbaři zahájí betonáž římsy a následně i s technologickým vybavováním mostu. Ke zprovoznění pro kamiony a automobily bude silnice Fv.714 připravena na podzim 2020.

„V Norsku se setkáváme pro nás novými a zajímavými podmínkami. Mimo kulturních a jazykových odlišností hraje prim příroda. Podzimní počasí přinášelo krom zkracujících se dní hlavně nebezpečí silného větru, kvůli kterému se občas musely zastavit či omezit práce na mostě. V zimním období již slunce na stavbu vzhledem k okolním horám nesvítí ani v poledne,“ dodává Brož.

Metrostav v Norsku působí od roku 2014 a realizuje zde svůj pátý projekt. Firma je aktivní také v dalších zemích severní Evropy, jako je Island a Finsko. Zakázky na severu Evropy jsou pro Metrostav v poslední době stále důležitější. Představují téměř polovinu z celkových ročních tržeb firmy ve výši kolem 20 miliard korun.