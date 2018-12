Romantická trať mezi lázněmi slaví 120 let. Prošla modernizací za 830 milionů korun | E15.cz

Od pádu letu číslo 103 společnosti Pan Am u skotského městečka Lockerbie uběhlo bez pár dnů už 30 let. Tragédii způsobil výbuch semtexové bomby ukryté v jednom ze zavazadel. Osudného dne, 21. prosince 1988 přišlo o život všech 259 pasažérů, posádka, padající trosky měly na svědomí ještě dalších 11 životů na zemi. Teprve teď, po desítkách let, se objevují další příběhy pasažérů. O štěstí mohou mluvit ti, kteří let do New Yorku nestihli, třeba herečka Kim Cattrall, kterou později proslavila role Samanthy v kultovním seriálu Sex ve městě, píše Daily Mail.