Vysokorychlostní železniční trať mezi Prahou a Mnichovem je priorita pro Česko i Německo | E15.cz

Uvedl, že na bavorské straně se příprava trochu zadrhla, tento pátek bude jednat se spolkovým ministrem dopravy, kde téma otevře. „Tady je potřeba, aby se rozhodnutí spolkové vlády přetavilo v to, že Deutsche Bahn (německé státní dráhy) to hned začnou intenzivně chystat. Máme informace, že se k tomu schyluje,“ řekl.

Úprava české části trati by měla podle loňských odhadů vyjít na deset miliard korun. Stavba je rozdělená na čtyři etapy. Dokončení české části je plánováno na rok 2025, ale je otázkou, jak dlouho bude trvat posuzování vlivů stavby na životní prostředí, výkupy a další řízení. Momentálně je trať z Prahy do Plzně elektrifikovaná a dvukolejná. Z Plzně přes Stod až na státní hranici je ale jen jedna kolej a trat tam elektrifikovaná není.

Ťok by chtěl, aby trať byla na obou stranách hranice dvojkolejná, elektrifikovaná a postavená minimálně na rychlost 160 km/h. „Určitě mu (německému ministrovi) řeknu, že bychom si tam představovali dvě koleje elektrifikované, a ne jen jednu, jak plánují dosud,“ uvedl Ťok. Míní, že jakmile bude druhá kolej, hlavně na německé straně, výměna zboží mezi ČR a Bavorskem se z velké části přesune ze silnic na železnici. „Pak bude trať hodně vytížená,“ uvedl. Na české straně do Stodu podle Ťoka dvojkolejná trať určitě bude. Česká republika by ji chtěla takovou mít až do Domažlic, ale tam by podle ministra potřebovala pozitivní signál z německé strany.

Podle generálního ředitele investorské SŽDC Jiřího Svobody budou studie proveditelnosti vypracovány v příštím roce. „Pořád ale musíme vycházet z toho, v jakém objemu je teď doprava k Německu. Z pohledu ekonomické efektivity to na plné zdvojkolejnění zatím nevychází,“ řekl. Proto je podle Svobody nutné, aby Německo řeklo, jak vážně to myslí a v jakém rozsahu bude nákladní i osobní doprava od Mnichova.

„Spolková vláda má sice trať jako hlavní prioritu, ale nestanovila si harmonogram. Zatím to spíše vychází na větší počet výhyben, aby se více jezdilo,“ uvedl šéf SŽDC. Plzeňský kraj uvádí, že moderní trať zajistí větší rozvoj regionu, vyšší zájem firem, manažerů i turistů. „Posledních pět let je opravdu velký zájem o železniční infrastrukturu, takže do budoucna by mohla vyjít i ta dvojkolejka,“ řekl Svoboda.

Náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN) považuje propojení Prahy z Mnichovem vysokorychlostní tratí za „naprosto zásadní“. Připustil, že v některých obcích mohou být problémy, ale kraj se bude snažit státu maximálně pomoci v jednání o tom, aby byla trať dvoukolejná. „Na nádražích budou dlouhá nástupiště, aby se tam vešly i moderní nákladní vlaky, které potřebují přes 700 metrů, protože ta obchodní výměna je ohromná a všechno teď jezdí kamiony anebo to objíždí vlakem někde přes Děčín,“ dodal.

Sdružení železničních dopravců deklaruje podle Čížka o trať velký zájem a tvrdí, že tam bude jezdit nejméně 22 kontejnerových vlaků denně. „Dnes je to minimum. Jízdní doba je dlouhá a nákladní vlak nemá přednost. A když je to jednokolejná trať, tak se pořád někde stojí,“ řekl. V Německu je už podle Čížka trať schválená parlamentem a je jasné, že se financovat bude.