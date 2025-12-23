Ryanair dostal v Itálii pokutu za zneužívání dominantní pozice, chce se odvolat
- Italský antimonopolní úřad udělil Ryanairu pokutu přes 255 milionů eur za zneužívání dominantního postavení.
- Letecká společnost podle úřadu omezovala cestovní kanceláře v kombinování svých letů s dalšími službami či aerolinkami.
- Ryanair verdikt označil za bizarní a proti pokutě se odvolá.
Italský antimonopolní úřad (AGCM) vyměřil irské letecké společnosti Ryanair pokutu přes 255 milionů eur (více než šest miliard Kč) za zneužívání dominantní pozice vůči cestovním kancelářím. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Společnost Ryanair uvedla, že se rozhodla proti pokutě odvolat. Rozhodnutí úřadu označila za „bizarní“.
AGCM uvedl, že společnost Ryanair cestovním kancelářím blokovala či komplikovala možnost nabízet její lety v kombinaci s lety jiných aerolinek či jinými službami. Toto zneužívání dominantní pozice podle úřadu začalo v dubnu 2023 a trvalo minimálně do letošního dubna, píše agentura Reuters.
„Dominantní pozice Ryanairu nevyplývá pouze z jeho významného a rychle rostoucího podílu na trhu, ale také z řady další faktorů,“ uvedl úřad. „Celkově to poskytuje Ryanairu významnou tržní sílu, což mu umožňuje postupovat do značné míry nezávisle na konkurentech a spotřebitelích,“ dodal.
Společnost Ryanair uvedla, že rozhodnutí úřadu je nespravedlivé a ignoruje loňský verdikt milánského soudu, podle kterého prodejní systém firmy přináší výhody spotřebitelům a vede ke konkurenčním cenám letenek.
Ryanair je největší nízkonákladovou leteckou společností v Evropě. V České republice má základnu na pražském letišti Václava Havla.