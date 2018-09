Ryanair přidá patnáct nových linek z Prahy | E15.cz

Letecký nízkonákladový dopravce Ryanair oznámil, že od léta příštího roku spustí patnáct nových linek z Prahy. Čtyři povedou do Itálie, dvě do Dánska, Francie a Švédska, jednu dopravce spustí také do Chorvatska, Jordánska, Lotyšska, Maroka a Velké Británie.