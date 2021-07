Ryanair nabírá až 2000 pilotů | E15.cz

Cílem společnosti je nabrat piloty, kteří budou létat s novými Boeingy 737 MAX. Letos by Ryanair chtěl nové zaměstnance zaučit, aby byli připraveni na příští rok. Mimo náboru chce také zakoupit další letadla. Momentálně má naobjednáno 210 letadel Boeing 737 MAX.

Společnost počítá a tím, že lidé jsou unavení z dlouhých lockdownů, a budou chtít více cestovat. Proto se rozhodla přidat nové kapacity. Využívá navíc toho, že síťoví dopravci jako německá Lufthansa, francouzsko-nizozemská Air France-KLM či portugalská TAP, museli naopak své stavy kvůli pandemii spíše snižovat a omezovat počty linek.

Nejhorší letecká společnost

Ryanair nemá u zákazníků právě nejlepší pověst. V anketě britského spotřebitelského portálu Which? byl již několikrát po sobě hodnocen jako nejhorší letecká společnost, vyjímkou nebyl ani rok 2020. Cestující dali v průzkumu Ryanairu v kategoriích hodnotících pohodlí sedadel, jídlo a pití nebo prostředí kabiny nejnižší známku ze všech hodnocených dopravců.

Do hodnocení se také promítla neochota Ryanairu vracet peníze v případě, že byl let zrušen, což bylo v pandemickém roce významné kritérium. Vrácení peněz od Ryanairu trvalo podle průzkumu více než tři měsíce, tedy až po zákonné lhůtě. Which? navíc zjistila, že Ryanair nevrátil peníze 2,3 milionu britských zákazníků, kteří nemohli svou letenku využít kvůli zákazu cestování.

Britský Úřad pro civilní letectví tak zahájil řízení proti leteckým společnostem Ryanair a British Airways kvůli jejich odmítání vracet cestujícím peníze za letenky nevyužité v době prvního covidového lockdownu.

Za červen ale i tak Ryanair slaví velké úspěchy. Podařilo se mu přepravit 5,3 milionu cestujících, což je v porovnání s květnovými čísly nárůst o 300 procent. Průměrná obsazenost letadel činí 72 procent, popisuje Ryanair na svých stránkách.