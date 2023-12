Benzin s vyšším podílem biosložky je pro starší auta problém | e15.cz

Postupující „ekologizace“ evropského vozového parku přináší další úskalí pro majitele vozidel se spalovacími motory. Skupina Orlen vlastnící čtvrtinu českých čerpacích stanic známých dříve pod tradiční značkou Benzina bude od 1. ledna 2024 prodávat běžný benzin Natural 95 výhradně ve specifikaci E10, namísto dosavadního typu E5. „Tento benzin obsahuje až deset procent obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu,“ potvrdil Orlen Unipetrol.

Patnáctiletá bez problémů, starší s problémy

Podle nestora českých petrolejářů Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) nebude nový druh benzinu programově činit potíže vozidlům plnících emisní normu Euro 4 platnou od roku 2005: „S ohledem na strukturu a průměrné stáří vozového parku v ČR bude tento druh nosným benzinovým palivem. Automobily vyráběné podle normy EURO 4, která vstoupila v platnost v roce 2005, používají motory homologované pro automobilový benzin s 10 % biolihu. Všechna vozidla v tomto časovém rozmezí a vyhovující i novějším emisním normám EURO 5 a EURO 6 mohou bez problémů používat benzin pod označením E10.“

„Přídavek kyslíkatých látek do benzinu výrazně snižuje emise všech uhlíkatých látek. U vozidel s katalyzátory pak přispívá ke snížení emisí uhlovodíků. Zvyšování obsahu kyslíku v benzinech má stejný vliv jako zvyšování množství spalovacího vzduchu, tzn. vytváření chudší směsi. Výsledkem je více kyslíku ve spalovacím prostoru, úplnější spalování a nižší tvorba oxidu uhličitého,“ objasňuje výhody této novinky Václav Loula.

Není ale všechno zlato, co se třpytí. Zatímco se stávajícím palivem E5 s 5% podílem etanolu zvládne fungovat i většina starších vozů, zdvojnásobení podílu lihu již může představovat zásadní potíže. Etanol totiž váže vodu, a ta se pak může usazovat v celém palivovém systému a způsobovat korozi – čím větší podíl lihu, tím větší riziko koroze. Coby rozpouštědlo může líh také poškozovat různá těsnění či plastové části u starších vozů. Moderní auta již využívají materiály, které jsou proti působení lihu odolné, ale u veteránů je potřeba dát pozor.

Vzhledem k tomu, že průměrné stáří českého vozového parku je aktuálně šestnáct let, bude nové palivo pro řadu řidičů vcelku palčivý problém, neboť uvedený průměr zásadně ovlivňuje zhruba 50 % všech u nás jezdících vozidel, která normu Euro 4, tedy tu pro použití E10 bezproblémová, neplní.

Připlatit si za prémiová paliva, nebo dolévat aditiva

Potenciální problém se týká i více než stovky tisíc vozů Škoda Felicia, které jsou u nás momentálně řádně registrovány. „Řešili jsme to se Škodou Auto. Její zástupci tvrdí, že všechny modely od roku 2002, tedy auta stará 21 let, mohou na benzin E10 spolehlivě jezdit. U starších modelů – jako třeba u Felicií – je ale potřeba vyměnit například kroužky u vstřikovačů,“ upozorňuje Václav Loula. Průběžně aktualizovaný seznam aut, která benzin typu E5 spálí bez problémů, zveřejňuje Evropská komise pod tímto odkazem.

Nejspolehlivější cestou, jak se vyhnout nákladným (byť třeba preventivním) opravám, je využívání paliva bez biosložky. Taková jsou na benzinových stanicích bez problémů k dostání – ovšem v podobě tzv. prémiových paliv s vyšším oktanovým číslem, která různé čerpací stanice označují svými marketingovými názvy. V principu jde o benziny s vyšším oktanovým číslem než 98.

Prémiový benzin je samozřejmě dražší než běžný Natural 95 – v průměru o čtyři koruny na litr. Co není problém pro majitele klasických veteránů, kteří s auty a motorkami vyjíždí několikrát do roka, to je potíž pro lidi, kteří svým dvacet let starým Golfem či Mondeem jezdí každý den do práce.

Alternativou dražšího benzinu – i když bez záruky – jsou speciální aditiva používaná majiteli aut a motorek s karburátory už od doby, kdy se u čerpacích stanic přestal prodávat olovnatý benzin. Tato náhrada olova v benzinu v ceně do 200 Kč ochrání palivový systém stejně jako lepší benzin. Může ale zase ovlivnit hladinu emisí ve výfukových plynech – před kontrolou emisí na STK proto doporučujeme tento „lektvar“ nedolévat.

Jednorázové či dvourázové natankování paliva E10 by palivový systém každopádně nemělo zásadně poškodit. Není tedy nutné hned vyčerpávat benzin z nádrže, dá se v klidu vyjezdit.

Vůbec nejdražší možností, kterou ale 99 procent lidí zavrhne, je výměna částí, které mohou být biosložkou poškozovány. To znamená například i výměnu palivové nádrže – místo laminátové je třeba instalovat hliníkovou, palivové vedení by nemělo být z gumových hadiček. Líh totiž narušuje i pájené spoje.

Benzín E10 = vyšší spotřeba a nižší trvanlivost

Vedlejším efektem benzinu typu E10 je i nepatrně vyšší spotřeba paliva. „Přítomnost biolihu v benzinu zvyšuje jeho oktanové číslo, na což výrobci při vývoji a výrobě efektivnějších motorů myslí. Biolíh díky svému vysokému výparnému teplu zároveň zlepšuje ochlazování spalovacího prostoru a plnění válců. Spotřeba paliva při přechodu z E5 na E10 se zvýší zhruba o jedno procento, což je naprosto zanedbatelná odchylka, vezmeme-li v úvahu vliv dalších faktorů, jako je styl jízdy či různá úroveň údržby vozidla,“ okomentovala to Lada Gadas z tiskového oddělení Orlen Unipetrol.

Palivo s větším podílem biosložky je problémem také pro auta, která jezdí málo nebo pro motorky, se kterými se obvykle přes zimu nejezdí vůbec. Biosložky zanášejí karburátory a vstřikovací soustavy už zhruba po třech měsících. Riziko, že po této době nenastartujete, je vysoké a vyčištění palivového systému včetně nádrže drahé.