SAE zvažují obnovení letů národních aerolinek do Damašku | E15.cz

Začátek vytouženého důchodu se může pro nepřipravené velmi rychle proměnit v peklo. Když se totiž stárnoucí lidé nehýbou a s nikým nemluví, mohou ztratit energii a vůli žít. Ve studiu Blesku to řekla Dana Steinová, expertka na stárnutí, která se seniorům věnuje přes 30 let. „Když seniory v důchodu opustí životní partner, mají pocit, že jsou na dně a bylo by nejlepší, kdyby umřeli,“ uvedla v rozhovoru s tím, že důchod na vesnici je snazší, protože lidé mají kolem sebe více aktivit a sousedy.