Scholz chce protlačit prodej části hamburského přístavu Číňanům | E15.cz

Téměř před rokem se městská společnost Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) dohodla s čínským podnikem na prodeji podílu v terminálu Tollerort. Přesto i nyní zaměstnává nejvyšší politické kruhy v Berlíně otázka, zda transakci povolit. Proti prodeji dalšího dílu kritické infrastruktury do čínských rukou se podle německých médií staví šestice vládních ministerstev, Spolková zpravodajská služba i Evropská komise, Scholzův úřad hodlá přesto transakci nechat projít. Rozhodnutí má padnout v nejbližších dnech, píše deník Süddeutsche Zeitung. Lhůta pro odmítnutí transakce vyprší 31. října, ministerstvo hospodářství ji ale může prodloužit.

Podle Bavorského listu může být kancléř Olaf Scholz (SPD) jako bývalý starosta Hamburku motivován snahou zajistit budoucí prosperitu „svého“ města, jehož ekonomika je s přístavy silně provázaná. Město v HHLA drží podíl 69 procent. Firma sama zdůrazňuje, že během takřka ročního šetření se nenašly žádné důvody, proč transakci odmítnout. Spolupráce s Coscem posílí dodavatelské řetězce, zajistí pracovní místa a přinese německému hospodářství další přidanou hodnotu, uvádí firma. „Odmítnout Číňany by byla katastrofa nejen pro přístav, ale i pro Německo,“ míní také Axel Mattern, šéf poradenské společnosti Hafen Hamburg Marketing.

Tlak na Scholze, aby transakci odmítl, ovšem v posledních dnech narůstá. Vedle kritiky opoziční CDU-CSU odpor proti obchodu narůstá i ve vládní koalici. Místopředseda FDP Johannes Vogel tweetoval, že vstup Cosca do hamburského přístavu by byl vážnou chybou, protože čínská komunistická strana by tak získala vliv ve všech velkých přístavech evropské unie. Jeho tweet následně převzal i předseda svobodných Christian Lindner. Poslanec za Zelené Anton Hofreiter varoval před tím, aby Německo při jednání s Čínou nezopakovalo stejnou chybu jako během posledních dvaceti let při obchodování s Ruskem.

Podle kritiků chce Scholz schválení transakce oznámit během své listopadové cesty do Číny, čímž se ovšem v Pekingu bude prezentovat jako slabý partner, dodávají.

V minulém týdnu se na téma hamburského přístavu dostalo i během summitu EU. „Je velmi důležité, abychom s Čínou neuzavírali žádné samostatné obchody. To nás jako unii oslabuje,“ uvedla například estonská premiérka Kaja Kallasová. „S Čínou nejlépe vyjdeme jako sedmadvacítka, ne jeden na jednoho,“ poznamenal lotyšský premiér Krišjānis Kariņš.

Cosco je čtvrtou největší rejdařskou společností na světě. Koncern drží podíly v řadě evropských přístavů. Má například podíl 35 procent v jednom z rotterdamských terminálů a pětinu jednoho z terminálů v Antverpách.