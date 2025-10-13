Sedm nových hráčů z Číny. BYD v Česku, další chystají expanzi
Po letech dominance evropských značek přichází nová konkurence. BYD vstoupil na český trh v dubnu, další čínské značky připravují příchod. Sedmička nových hráčů cílí na cenově citlivé zákazníky i prémiový segment a otevírá novou kapitolu v elektromobilitě.
Hongqi: Luxusní čínská odpověď na Mercedes a BMW
Hongqi EHS7 |
🔴 Královská značka s ambicí dobýt Evropu
Hongqi, v překladu „Rudá vlajka“, je automobilová značka s výjimečnou historií. Původně vznikla jako dvorní výrobce limuzín pro čínské politické špičky, ale v posledních letech se transformovala v ambiciózního hráče na globálním trhu. V Číně soupeří s prémiovými výrobci jako Audi, BMW a Mercedes-Benz a nyní plánuje totéž v Evropě.
⚡ Elektromobilita a luxus v jednom
Zatímco dříve Hongqi vyráběla výhradně spalovací modely pro elitu, dnes sází na elektromobily. Vlajková loď Hongqi E-HS9 je velké elektrické SUV, které svými rozměry i luxusem připomíná Rolls-Royce Cullinan. Nabízí prémiové materiály, výkonné elektromotory a dojezd přes 500 km. Hongqi se chce v Evropě profilovat jako alternativa k německé prémiové trojici, ale za výhodnější cenu.
🇪🇺 Kdy se objeví na evropských silnicích?
Značka již expandovala do Norska a Švédska. V roce 2026 plánuje vstup do Velké Británie a dalších západoevropských zemí. Hongqi chce zaujmout nejen exkluzivním designem, ale i atraktivní cenovou politikou. Bude ale těžké přesvědčit náročné evropské zákazníky, že luxusní vůz s čínským rodokmenem se může rovnat zavedeným značkám.
Omoda a Jaecoo: Dvojčata z Číny chtějí oslovit mladé i prémiové zákazníky
Omoda 5 |
🔄 Dvě značky, jedna strategie
Pod čínskou automobilku Chery spadají dvě nové značky – Omoda a Jaecoo, které mají odlišné cílové skupiny, ale sdílejí společnou platformu. Omoda cílí na mladé a technologicky orientované zákazníky s futuristickými crossovery, zatímco Jaecoo se zaměřuje na luxusnější a offroadově laděná SUV. Obě značky staví na moderním designu a nejnovějších technologiích.
⚡ Elektromobilita i hybridy
Omoda už v Evropě představila svůj první model Omoda 5, který bude dostupný jako spalovací i plně elektrická verze. Nabízí výrazný design, širokou škálu bezpečnostních asistentů a moderní interiér. Jaecoo naproti tomu přináší robustnější vozy, jako je Jaecoo 7, který má konkurovat například Volkswagen Tiguan nebo Toyota RAV4. Modely těchto značek budou dostupné jak s benzinovými, tak hybridními pohony.
🇨🇿 Kdy dorazí do Česka?
Chery plánuje zahájit prodej svých značek v České republice v roce 2025. Omoda a Jaecoo budou cílit na evropské zákazníky, kteří hledají zajímavou alternativu k tradičním výrobcům. Díky agresivní cenové strategii a moderním technologiím mohou být těžkým soupeřem pro zavedené značky v segmentu SUV a crossoverů.
DR Automobiles: Číňan převlečený za Itala
Značka DR Automobiles lže lidem. Čínská auta totiž vydává za italská |
DR Automobiles je italská automobilka, která kombinuje evropský design s technikou čínských výrobců. Vznikla v roce 2006 a její strategie je jednoduchá – využívat platformy a motory od čínských značek, jako jsou Chery nebo JAC, a přizpůsobit je evropskému trhu. Díky tomu dokáže nabídnout atraktivní ceny a solidní výbavu.
💰 Automobilka, která lhala o původu vozů
DR Automobiles byla loni pokutována částkou téměř 150 milionů korun za klamání spotřebitelů ohledně původu svých vozů. Ačkoli se prezentuje jako italská značka, ve skutečnosti dovážela téměř hotová vozidla od čínských výrobců, jako jsou Chery, JAC a BAIC, která následně pouze opatřila svým logem. Italský antimonopolní úřad shledal, že od prosince 2021 společnost ve svých propagačních materiálech mylně naznačovala italský původ svých automobilů, mimo jiné použitím italské trikolory a tvrzeními o italské výrobě. Vyšetřování odhalilo, že některé modely, například DR 3.0 a DR 5.0, jsou téměř identické s čínskými vozy Chery Tiggo 2 a Tiggo 4, což vedlo k závěru, že DR Automobiles uváděla zákazníky v omyl ohledně skutečného původu svých produktů.
🚗 Široké portfolio od SUV po hybridy
Pod značkou DR se prodávají cenově dostupná SUV, jako je DR 5.0 nebo DR 7.0, která se designem i výbavou podobají zavedeným modelům od Hyundai nebo Dacie. Vedle toho automobilka provozuje subznačky EVO, Sportequipe a ICX, které se zaměřují na sportovnější nebo ekologičtější varianty vozů, včetně hybridních a elektrických modelů.
🇨🇿 Připraveno na český trh
DR Automobiles postupně expanduje do dalších evropských zemí a v roce 2024 oznámila vstup na český trh. Její hlavní výhodou je agresivní cenová politika – za cenu menších evropských SUV nabízí větší a lépe vybavené modely. Klíčovou otázkou ale zůstává kvalita a spolehlivost, které budou muset zákazníci v Česku teprve otestovat.
Geely: Čínský gigant ovládající evropské značky
Geely EX5 |
🏭 Od čínské automobilky k globálnímu hráči
Geely začínala jako čínská automobilka, ale dnes patří mezi největší hráče na světovém trhu. Na rozdíl od jiných čínských značek nesází jen na vlastní modely – postupně získala kontrolu nad evropskými ikonami, jako jsou Volvo, Lotus nebo Smart. Vlastní také britského výrobce taxi LEVC a podíl ve společnosti Mercedes-Benz.
⚡ Prémiové elektromobily a expanze
Vedle tradičních značek Geely buduje vlastní prémiovou divizi Zeekr, která cílí na elektromobily s vysokým dojezdem a špičkovými technologiemi. Model Zeekr 001, luxusní fastback s dojezdem přes 600 km, už dorazil do Evropy a konkuruje Tesle Model S. Geely také rozvíjí značku Lynk & Co, která experimentuje s předplatným aut místo tradičního prodeje.
🇨🇿 Geely na českém trhu?
Zatímco Volvo je v Česku dobře zavedené, značky jako Zeekr nebo Lynk & Co se zatím soustředí na západní Evropu. Geely však plánuje další expanzi a není vyloučeno, že se v příštích letech objeví i na českých silnicích. S rostoucím důrazem na elektromobilitu by mohlo být Geely jedním z klíčových hráčů budoucnosti.
Nio: Čínská Tesla s revoluční výměnou baterií
Nio, Firefly |
🚀 Elektromobilka s ambicí dobýt Evropu
Nio patří mezi nejambicióznější čínské automobilky a často bývá označována jako „čínská Tesla“. Zaměřuje se výhradně na prémiové elektromobily s vysokým dojezdem, pokročilými technologiemi a minimalistickým designem. V Číně je Nio populární zejména díky svému inovativnímu přístupu k nabíjení a zákaznickému servisu.
🔋 Rychlá výměna baterií místo nabíjení
Hlavní výhodou vozů Nio je unikátní systém Power Swap, který umožňuje během tří minut kompletně vyměnit vybitou baterii za plně nabitou. Místo čekání u nabíječky tak řidiči mohou pokračovat v jízdě téměř okamžitě. Nio už v Evropě buduje síť těchto stanic, zejména v Norsku, Německu a Nizozemsku, kde se elektromobilita rozvíjí nejrychleji.
🇨🇿 Kdy se objeví na českých silnicích?
Zatím Nio cílí hlavně na západní Evropu, ale postupně rozšiřuje svou působnost. Do budoucna plánuje uvedení dostupnějších modelů pod novou značkou Firefly, která by mohla být atraktivní i pro český trh. Pokud se rozšíří síť výměnných stanic, může Nio nabídnout alternativu, která zcela změní způsob, jakým vnímáme elektromobilitu.
Xpeng: Čínský inovátor elektromobility s podporou Volkswagenu
Xpeng míří na světový trh. Nově přijde do Dánská, Nizozemska a Švédska. |
⚡ Technologie na prvním místě
Čínská automobilka Xpeng se profiluje jako technologicky vyspělý výrobce elektromobilů a klade důraz na autonomní řízení, umělou inteligenci a moderní software. Její vozy jsou vybaveny špičkovými senzory a pokročilými asistenčními systémy, které konkurují nejlepším evropským i americkým značkám.
🤝 Partnerství s Volkswagenem
V roce 2023 oznámil Xpeng strategickou spolupráci s německým koncernem Volkswagen, který do čínské automobilky investoval a plánuje společný vývoj nových elektromobilů. Tento krok umožní Xpengu rychlejší expanzi na evropské trhy a přinese mu výhody z technologického a výrobního zázemí Volkswagenu.
🇨🇿 Kdy přijede Xpeng do Česka?
Xpeng už prodává své modely, jako je sportovní sedan P7 nebo luxusní SUV G9, v Norsku, Švédsku a Nizozemsku. V roce 2025 plánuje vstup na německý, britský a francouzský trh, což naznačuje, že expanze do střední Evropy je jen otázkou času. Díky spolupráci s Volkswagenem by mohl být Xpeng brzy zajímavou volbou i pro české zákazníky.
BYD: Světová jednička v elektromobilitě dobývá Evropu
BYD Sealion 7 |
⚡ Největší výrobce elektromobilů na světě
BYD (Build Your Dreams) už není jen čínská automobilka – na konci roku 2023 se stala největším výrobcem elektromobilů na světě, když v prodejích překonala Teslu. Vyrábí nejen auta, ale i vlastní baterie a čipy, což jí dává klíčovou konkurenční výhodu. BYD se zaměřuje na široké spektrum vozidel, od dostupných městských elektromobilů po prémiové sedany a SUV.
🚢 Masivní expanze do Evropy
BYD v roce 2024 spustila vlastní lodní přepravu elektromobilů do Evropy, aby zvládla rostoucí poptávku. Na evropském trhu už nabízí několik modelů, včetně BYD Atto 3 (kompaktní SUV), BYD Han (prémiový sedan) a BYD Seal (sportovní elektromobil). Firma staví na špičkové technologii, konkurenceschopné ceně a dlouhém dojezdu.
🇨🇿 Kdy se objeví BYD v Česku?
Největší čínská automobilka BYD oficiálně vstoupila na český trh 1. dubna. Velkolepou slavnostní ceremonii uspořádala v pražském Fóru Karlín, kde odhalila nejen dvojici elektromobilů a jeden plug-in hybrid, ale také ceny vozů, podobu záruk a ambiciózní plány růstu. Toho chce dosáhnout především rozšiřováním sítě prodejních a servisních poboček; už do konce tohoto roku jich hodlá v Česku otevřít třicet, z toho třetinu v Praze. Pomáhat jí v tom bude nový partner Louda Auto, jeden z největších prodejců škodovek a vozů Hyundai v Česku. Podrobnosti se dočtete v článku zde
MG: Britská legenda pod čínským vedením dobývá Evropu
MG5 Electric |
🏁 Znovuzrození ikonické značky
MG (Morris Garages) má původ v Británii a proslavila se už ve 20. století jako výrobce sportovních vozů. Po finančních problémech v 90. letech však značka přešla pod křídla čínského giganta SAIC Motor, který ji proměnil v moderní automobilku zaměřenou na dostupná a technologicky vyspělá auta. Díky čínskému kapitálu a výrobě v Asii mohla MG expandovat zpět do Evropy s atraktivní nabídkou elektromobilů a hybridů.
⚡ Bestseller mezi dostupnými elektromobily
MG se rychle etablovalo na evropském trhu díky modelu MG4, kompaktnímu elektrickému hatchbacku, který nabízí solidní dojezd, moderní výbavu a agresivní cenovku. Kromě toho značka nabízí SUV MG ZS EV, hybridní MG EHS nebo praktické kombi MG5 EV, které je jedním z mála dostupných elektromobilů v této karosářské variantě.
🇨🇿 MG v Česku: Silný konkurent pro zavedené značky
MG už úspěšně působí v západní Evropě, zejména v Británii, Nizozemsku a Německu. Nyní se rozhlíží i po středoevropských trzích, kde může díky výhodnému poměru cena/výkon konkurovat značkám jako Škoda, Hyundai nebo Dacia. MG už působí necelé tři roky v Česku a vejde se do první dvacítky v prodejích.