Akciový vabank v roce 2026. Pět akcií, které mohou znásobit jmění nebo pohřbít úspory
- Analytický mainstream pro letošek očekává růst indexu S&P 500 k hranici 7500 bodů.
- Vzhledem k vysoké chybovosti celotržních odhadů dává větší smysl analýza konkrétních titulů.
- Mezi nejnadějnější oblasti s vysokým potenciálem zhodnocení patří genové terapie, psychedelická medicína či těžba bitcoinu propojená s AI.
S novým rokem zažíváme notoricky známou prognostickou konfiguraci. Akcie na Wall Street mají letos podle nejvýznamnějších bankéřů z ulice dále růst, byť o něco střídměji než loni, a to s ohledem na vysoké valuace amerických akcií. Vezmeme-li v potaz průměrný letošní target pro index S&P 500 někde kolem 7500 bodů, pak mainstreamově očekávaný letošní růst amerického trhu má být někde kousek nad osmi procenty.
Pokles trhu ve svém základním scénáři nečeká z velkých jmen nikdo. Když se podíváte prakticky na jakýkoli jiný začátek roku v poslední dekádě, získáte zhruba obdobnou predikci, a kdyby se v analytických materiálech vždycky změnila jen číslovka roku, nic by se v zásadě nestalo.
Jen s mírnou nadsázkou se totiž dá říci, že akciové prognózy jsou vždycky stejné. Pokud se podíváme na období od roku 2016, pak průměrný odhad výkonu Wall Street byl vždycky kladný, přičemž odhadovaná intenzita růstu ležela v pásmu dvou až devíti procent. Tedy s výjimkou roku 2019, kdy experti po propadu trhu o rok dříve vcelku správně vsadili na akciový boom.
Všechny roky přitom ukazují na několik společných vlastností těchto prognóz. V první řadě se analytici v růstových letech drží chronicky při zemi, ztrátové roky pak nedokážou odhadnout vůbec – černé labutě nemají v mainstreamových předpovědích místo, čemuž se nicméně nelze divit. Chybovost v předpovědích je ovšem extrémní a v čase dokonce vesměs rostoucí.
Ještě relativně dobře dopadl loňský rok. Ačkoli analytici očekávali devítiprocentní růst, realitou bylo šestnáct procent. Budiž. O rok dříve se ale čekalo 1,6 procenta, přičemž rok skončil více než 23procentním ziskem. Rok 2023 měl skončit čtyřprocentním růstem, výsledek ale byl 24 procent. Na začátku roku 2022 pak analytici sázeli rovněž na zhruba čtyřprocentní růst, realitou byl ale téměř pětinový propad.
Právě ve třech naposledy zmiňovaných letech se analytický mainstream lišil od reálného výsledku trhu za uplynulou dekádu vůbec nejvíce. Ale abychom to celé nějak vyhodnotili: v průměru analytici očekávali na počátku jednotlivých let uplynulé dekády sedmiprocentní růst trhu. Touto optikou jsou tak pro letošek předpovědi nadprůměrně optimistické, z hlediska posledních několika let potom dokonce dramaticky optimistické.
Co je na úrovni celého trhu vždy tak trochu věštěním z křišťálové koule, to na úrovni konkrétní firmy dává smysl podstatně větší. Tentokrát po nás nechtějte vyhodnocení chybovosti růstových predikcí vůči všem konkrétním firmám z indexu S&P 500. Pokusili jsme se nicméně dnes vybrat takovou skupinu akcií, na jejichž silném letošním růstu panuje analytická shoda, jsou pokrývány alespoň čtyřmi expertními dílnami a kde existuje fundamentální důvod k tomu, aby se takový scénář mohl naplnit.
Zároveň jsme vynechali penny stocks, které jsou primárně spíše hazardní volbou, a soustředili jsme se jen na akcie firem s reálným a relevantním byznysmodelem o tržní kapitalizaci alespoň 300 milionů dolarů. Pětice akcií s potenciálem alespoň sto procent následuje.
