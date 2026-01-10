AI boomers: přichází nová generace miliardářů. Kdo v posledních letech zbohatl díky umělé inteligenci?
- Přichází generace AI miliardářů.
- Zatímco dříve byznysmeni budovali bohatství i desetiletí, dnes to jde mnohem rychleji.
- Podívejte se na osobnosti, které díky boomu umělé inteligence v poslední době zbohatly.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang, v současné době osmý nejbohatší člověk planety s majetkem v hodnotě 162,5 miliardy dolarů (3,4 bilionu korun), nebo šéf OpenAI Sam Altman představují známá jména, která dokázala zbohatnout na boomu kolem umělé inteligence. Kromě nich však dokázali v poslední době, mnohdy takřka přes noc, zbohatnout díky AI i méně známé tváře.
A zatímco Warrenu Buffettovi, Jeffu Bezosovi či Elonu Muskovi trvalo stát se miliardáři dlouhé roky až desetiletí, tito lidé to zvládli často i za méně než tři roky, píše The New York Times. To znamená od chvíle, kdy byl světu v listopadu 2022 představen ChatGPT společnosti OpenAI, který zmíněný AI boom nastartoval.
Hodnota majetku jednotlivých lidí v následujícím seznamu vychází z dat žebříčku magazínu Forbes, pokud není uvedeno jinak. Všechna čísla je však třeba brát s jistým odstupem. Majetek většiny lidí uvedených v tomto článku vychází primárně z hodnoty podílu ve firmách, které založili nebo v nich působí. Jedná se převážně o startupy, které nejsou obchodované na burze, a odhad jejich hodnoty tak často vychází od investorů či jimi samotnými. Tím pádem může být i výsledný majetek jednotlivých osob potenciálně zkreslený.
Daniela Amodei, Dario Amodei
- Hodnota majetku (každého z nich): 3,7 miliardy dolarů (76,8 miliardy korun)
Spoluzakladatel a generální ředitel startupu Anthropic Dario Amodei |
Oba sourozenci Amodeiovi pracovali několik let v OpenAI. V roce 2021 se však společně s pěti dalšími kolegy z firmy rozhodli osamostatnit a založili vlastní startup Anthropic, který se stal známým díky vývoji velkých jazykových modelů umělé inteligence s názvem Claude. Hodnota firmy se nyní pohybuje kolem 350 miliard dolarů (7,3 bilionu korun).
Alexandr Wang
- Hodnota majetku: 3,2 miliardy dolarů (66,4 miliardy korun)
Spoluzakladatel startupu Scale AI Alexandr Wang |
Devětadvacetiletý Wang spoluzaložil již v roce 2016 startup Scale AI, který zpracovává data potřebná pro vývoj modelů umělé inteligence. V jeho čele stál až do srpna loňského roku, kdy do firmy vstoupila společnost Meta, která do ní investovala asi 14,3 miliardy dolarů, přibližně 300 miliard korun.
Technologický gigant díky tomu získal nejen 49procentní podíl ve startupu, ale i samotného Wanga, který se přesunul právě do Mety, kde vede divizi Superintelligence Labs. Jeho úkolem je vývoj takzvané umělé superinteligence, což je zatím hypotetický stupeň následující po klasické AI.
Lucy Guo
- Hodnota majetku: 1,4 miliardy dolarů (29 miliard korun)
Spoluzakladatelka startupu Scale AI a zakldatelka platformy Passes Lucy Guo |
Druhá spoluzakladatelka startupu Scale AI. Jedenatřicetiletá americká podnikatelka s čínskými kořeny je v současné době jednou z nejmladších self-made miliardářek na světě. Scale AI opustila již v roce 2018 poté, co se nepohodla na dalším směřování s jejím kolegou Alexandrem Wangem, který ji z firmy vyhodil. Dodnes má však ve startupu vlastnický podíl v řádu jednotek procent, což tvoří značnou část jejího jmění, které raketově vzrostlo po investici Mety.
V roce 2022 následně založila platformu Passes, která funguje na podobném principu jako Patreon nebo Herohero, tedy propojení tvůrců obsahu s fanoušky, kteří přímo platí za možnost vidět obsah. Před dvěma lety získala od investorů v rámci investičního kola Series A celkem 40 milionů dolarů, přibližně 830 milionů korun.
Adarsh Hiremath, Brendan Foody, Surya Midha
- Hodnota majetku (každého z nich): 2,2 miliardy dolarů (45,6 miliardy korun)
Zakladatelé startupu Mercor Adarsh Hiremath, Brendan Foody a Surya Midha |
Zakladatelé startupu Mercor jsou v současné době nejmladší self-made dolaroví miliardáři na světě. Aktuálně dvaadvacetiletí podnikatelé založili firmu, která se zaměřuje na vyhledávání expertů pro trénování umělé inteligence, v roce 2023. Loni v říjnu pak startup získal od investorů v rámci investičního kola Series C 250 milionů dolarů, díky čemuž dosáhl hodnoty 10 miliard dolarů, tedy přes 200 miliard korun. Sami zakladatelé také prohlašují, že je Mercor nejrychleji rostoucí firmou v historii.
Více o příběhu zakladatelů Mercoru čtěte zde:
Liang Wenfeng
- Hodnota majetku: 11,5 miliardy dolarů (238,5 miliardy korun)
Zakladatel a generální ředitel čínské společnosti DeepSeek Liang Wenfeng |
Zakladatel a generální ředitel čínské společnosti DeepSeek, která loni v lednu představila stejnojmennou chatovací aplikaci. Wenfeng začal v roce 2021 nakupovat čipy od společnosti Nvidia, zatímco ještě stále řídil investiční firmu High-Flyer, kterou spoluzaložil v roce 2016.
V roce 2023 se mu podařilo nashromáždit deset tisíc čipů, a to ještě předtím, než USA začaly omezovat vývoz těchto technologií do Číny. Díky tomu pak mohl začít vyvíjet svůj velký jazykový model, který představuje čínskou konkurenci pro americké protějšky, jako jsou ChatGPT či Claude.
Brett Adcock
- Hodnota majetku: 1,4 miliardy dolarů (29 miliard korun)
Zakladatel a generální ředitel FigureAI Brett Adcock (vlevo) |
Devětatřicetiletý americký podnikatel je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Figure AI, založené v roce 2022, která vyvíjí humanoidní roboty. Ti už například v rámci testování pomáhali ve výrobním závodě automobilky BMW v Jižní Karolíně, kde manipulovali s plechovými díly.
Na vývoji softwaru pro roboty spolupracuje startup s OpenAI. Loni v září získal investici ve výši jedné miliardy dolarů, na níž se mimo jiné podílely společnosti Nvidia či Intel. Figure AI tak má dnes hodnotu 39 miliard dolarů, tedy přes 800 miliard korun. V říjnu minulého roku navíc představil nový, v pořadí již třetí model svého humanoida.
Edwin Chen
- Hodnota majetku: 18 miliard dolarů (373,4 miliardy korun)
Zakladatel a generální ředitel startupu Surge AI Edwin Chen |
Americký podnikatel pracoval několik let v technologických gigantech, jako jsou Facebook, Google či Twitter (dnes X). V roce 2020 se rozhodl založit vlastní firmu Surge AI, která pomáhá jiným firmám připravovat data pro trénování umělé inteligence a také je učí pomocí lidské zpětné vazby. Mezi její klienty patří například OpenAI, Meta, Microsoft nebo Anthropic.
Společnost podle svého zakladatele nikdy nenabrala žádné peníze od investorů. Chen sám vlastní přibližně tři čtvrtiny firmy, která je dnes oceněna na 24 miliard dolarů, tedy asi půl bilionu korun.
Aravind Srinivas
- Hodnota majetkupodle M3M Hurun India Rich List: 2,5 miliardy dolarů (51,8 miliardy korun)
Spoluzakladatel a generální ředitel startupu Perplexity Aravind Srinivas |
Je spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti Perplexity, která vyvíjí vyhledávač informací založený na umělé inteligenci a od loňského roku má také vlastní AI webový prohlížeč s názvem Comet. Firma založená v roce 2022 byla minulý rok v září oceněna na 20 miliard dolarů (415 miliard korun).
Forbes ve svém žebříčku Srinivase neuvádí, podle statistiky M3M Hurun India Rich List má však být nejmladším indickým miliardářem. Jeho majetek má podle odhadů hodnotu 2,5 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 52 miliard korun.
Ilya Sutskever
- Hodnota majetku: neuvedeno
Zakladatel startupu Safe Superintelligence a spoluzakladatel OpenAI Ilya Sutskever |
V Rusku narozený informatik patří mezi spoluzakladatele OpenAI, kde byl až do svého odchodu v roce 2024 hlavním vědeckým pracovníkem a „mozkem“ celého ChatGPT. Po odchodu ze společnosti založil startup Safe Superintelligence, který se zabývá vývojem extrémně pokročilé AI, takzvané superinteligence, s důrazem na bezpečnost. Ačkoliv firma ještě nezveřejnila žádný produkt, je již nyní díky investicím oceněna na 32 miliard dolarů (664,5 miliardy korun).
I přes vysoké ocenění startupu je těžké odhadnout hodnotu majetku samotného Sutskevera, a tedy i to, zda je dolarovým miliardářem. Závisí to přímo na ocenění Safe Superintelligence, tedy firmy, do které přitekly obrovské peníze, ale žádný hmatatelný důkaz jejich využití nepřišel. Forbes ho nicméně ve svém žebříčku neuvádí.
Mira Murati
- Hodnota majetku: neuvedeno
Zakladatelka startupu Thinking Machines Lab a bývalá technická ředitelka OpenAI Mira Murati |
Sedmatřicetiletá albánská inženýrka a podnikatelka má za sebou podobný příběh jako Sutskever. Dříve pracovala v automobilce Tesla Elona Muska, mezi lety 2018 a 2024 pak byla technickou ředitelkou v OpenAI.
Po svém odchodu loni v únoru založila vlastní AI startup s názvem Thinking Machines Lab, který podle své zakladatelky vyvíjí multimodální umělou inteligenci schopnou s lidmi přirozeně interagovat pomocí konverzace či zraku. Přestože žádný konkrétní produkt zatím firma neuvedla na trh, byla už loni v červenci díky investicím oceněna na 12 miliard dolarů (250 miliard korun). Hodnota majetku samotné Murati je však nejasná a ani jí Forbes ve svém žebříčku neuvádí, podle některých odhadů má být dolarovou miliardářkou.