Šéfové letišť vyhlížejí skvělý rok. Podmínkou ale je, že bude benzín do letadel
- Česká letiště vstupují do klíčové letní sezony s optimismem, krize ale může rychle převrátit jejich očekávání.
- Letiště Václava Havla Praha, Brno i Ostrava plánují růst počtu cestujících i spojů, jen Praha vyhlíží v létě 12 milionů cestujících.
- Česko je závislé na evropském trhu s palivem napojeném na Blízký východ, případný výpadek může rychle omezit lety i domácí sezonu.
Výhled na letní leteckou sezonu, která rozhoduje o úspěchu a neúspěchu celého roku, jako by připomínal situaci z roku 2008. Tehdy s příchodem globální krize ministr financí Miroslav Kalousek o české ekonomice říkal, že neočekává pokles hospodářského růstu – možná ne plánovaný šestiprocentní růst, ale „poměrně vysoké plus“.
Byl z toho nakonec mírný růst 2,7 procenta a v následujícím roce pokles o 4,7 procenta. Dnes, pár týdnů před oznámenými škrty v dopravě kvůli nedostatku leteckého paliva, očekávají šéfové českých letišť lepší sezonu než vloni. Jen s jedním otazníkem – jak se vyvine íránská krize, která může letecké plány v Česku i Evropě změnit v cár papíru.
„V důsledku současné geopolitické situace je velmi obtížné odhadnout dopady do nadcházející letní sezony. Jsme v pravidelném kontaktu s jednotlivými dopravci, budeme průběžně vyhodnocovat jejich konkrétní provozně-ekonomická omezení a vliv na celkovou poptávku,“ přiznává Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.
Dovoz leteckého paliva pro Evropu závisí v normálních časech ze 75 procent na Blízkém východě, a Evropa proto nyní chystá plány na to, jak může situace při zablokování Hormuzské úžiny eskalovat. Od příštího měsíce Evropská komise zavede mapování rafinérské kapacity pro ropné produkty v celé EU a přijme opatření „k zajištění toho, aby stávající rafinérská kapacita byla plně využita a udržována“, uvádí se v návrhu, který citovala agentura Reuters.
EU také pracuje na opatřeních zaměřených na dodávky leteckého paliva, ale ta jsou stále ve vývoji. Jeho ceny už nyní prudce vzrostly a letecké společnosti se chystají na krizi dodávek.
Nicméně pokud právě tato situace plány nezhatí, česká letiště by mohla mít dobrou sezonu, potažmo dobrý rok. „Předpoklad je takový, že za celou letní sezonu bychom mohli odbavit přes 12 milionů cestujících, tedy meziročně o 6,6 procenta více. Nicméně skutečný provozní výsledek se bude odvíjet od bezpečnostní situace na Blízkém východě,“ říká mluvčí Letiště Praha Jiří Hannich. Ruzyně nabídne spojení do celkem 183 destinací, což je o 15 více než vloni.
Celkem se u Letiště Václava Havla navyšuje v rámci letní sezony počet frekvencí na více než třicet spojení. I letiště v Brně očekává silnou letní sezonu. Počet letů oproti loňsku poroste, v nabídce bude 34 destinací. Podle aktuálních plánů dopravců a cestovních kanceláří by tím měl počet letů oproti loňské letní sezoně vzrůst přibližně o tři procenta. „Očekáváme, že letní sezona bude z hlediska provozu velmi solidní a v celkovém objemu dopravy mírně překoná loňský rok. Máme radost, že zájem o odlety z Brna zůstává stabilní a promítá se i do rostoucího počtu letů,“ řekl Milan Kratina, předseda představenstva Letiště Brno.
Také Letiště Leoše Janáčka Ostrava očekává další růst počtu cestujících, a to v návaznosti na rekordní rok 2025, kdy poprvé v historii odbavilo více než půl milionu pasažérů. „V letošním roce počítáme s dalším mírným navýšením, které bude podpořeno rozšířením nabídky letů i vyšší kapacitou spojení do nejžádanějších dovolenkových destinací,“ řekla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
Některá letiště podle Reuters varovala před nedostatkem paliva do tří týdnů, pokud Hormuzský průliv zůstane pro dodávky uzavřen. Mezinárodní energetická agentura IEA vidí bod zlomu, kdy se musí dodávky obnovit nebo nahradit, v horizontu šesti týdnů. Vzhledem k poklesu domácí produkce ropy a snaze vlád přejít na čistší zdroje energie se v posledních letech snížila i rafinérská kapacita Evropy. IEA nicméně tento měsíc uvedla, že mnoho evropských rafinerií již zvýšilo výkon na maximální kapacitu pro výrobu leteckého paliva.