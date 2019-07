Skanska získala zakázku na jednu z největších oprav tramvajových tratí. Pražany čekají výluky | E15.cz

Značnou dávkou trpělivosti se budou muset obrnit do konce příštího roku cestující v pražské MHD mezi smíchovským nádražím a Hlubočepy. Bude se tam totiž rekonstruovat tříkilometrový úsek tramvajové trati v ulicích Nádražní a Na Zlíchově. Práce podle věstníku veřejných zakázek zajistí společnost Skanska, která jednu z nejdůležitějších oprav svého druhu v Praze vysoutěžila v tendru za 130 milionů korun.

Stavební firma kromě tratě lemující západní břeh Vltavy opraví i zastávky, vozovku a chodníky. Rekonstrukce, která začala přeložkou infrastrukturních sítí společnosti CETIN, je rozložená do tří etap, jež potrvají do konce příštího roku. V pondělí už začala výluka tramvajového provozu v Nádražní ulici.

„Prázdninová etapa skončí osmého září. Provoz pak do poloviny prosince vyřeší jednokolejné úseky. Následovat bude plné obnovení provozu až do poloviny března,“ uvádí mluvčí DPP Aneta Řehková. Od půlky března příštího roku do října bude zcela vyloučen tramvajový provoz kvůli hlavní fázi rekonstrukce.

„Auta i tramvaje už v Nádražní jezdily krokem, celá ulice včetně vozovky a sítí CETIN je v žalostném stavu,“ zdůvodňuje opravy náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Raritní situace nastala mezi Barrandovem a Hlubočepy. Tramvaje tam musejí jezdit v takzvaném ostrovním provozu, a jelikož nemohou zajet do vozovny, DPP je bude průběžně opravovat z vykopané jámy u smyčky na Barrandově.

„Je to výjimečné řešení, dosud nikdy nenastala situace, kdy by několik tramvají bylo uzavřeno v části tramvajové tratě na tak dlouhou dobu. Jáma zajistí, že budeme moci provoz alespoň v některých měsících ponechat,“ doplňuje Scheinherr.