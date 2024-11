Za čtvrt století, co je Škoda Fabia na trhu, se něco takového ještě nestalo. Není v pořadí modelů na českém trhu první nebo druhá. Je až sedmá. Nedá se z toho ale vyvozovat, že by model u zákazníků nefungoval. Celý trh se zkrátka změnil.

Ještě loni byla fabia druhým nejprodávanějším modelem v Česku. V roce 2021 byla i díky potížím s dodávkami dílů na octavie dokonce jedničkou. Letos je ale až na sedmé pozici a před ní jsou vedle octavie všechna škodovácká SUV se spalovacími motory. Tedy v pořadí podle prodejů modely Karoq, Kodiaq a Kamiq. Před fabii se dostala i scala a jediný zástupce jiné značky: Hyundai i30.

Nejprodávanější vozy na českém trhu (1-10/2024)

Pořadí Model Prodeje (vozů) Meziroční změna (v %) 1. Škoda Octavia 17 096 -7,2 % 2. Škoda Karoq 9346 19,1 % 3. Škoda Kodiaq 8758 15,1 % 4. Škoda Kamiq 8164 3,2 % 5. Škoda Scala 7973 -3,3 % 6. Hyundai i30 7554 13,0 % 7. Škoda Fabia 7389 -14,3 % 8. Škoda Superb 6321 18,9 % 9. Hyundai Tucson 4759 -12,0 % 10. Kia Ceed 3919 4,0 %

Důvodů poklesu lze najít celou řadu. Předně je třeba zmínit, a je to vidět i na přiloženém pořadí, že rozdíly mezi jednotlivými modely mezi druhým a sedmým místem nejsou zas tak velké a stačí i menší výkyv a pořadí se i výrazně změní.

Proč je fabia až sedmá, lze vyvozovat z modelů, které jsou letos před ní. Škoda Karoq, která je na trhu nyní dvojkou a jejíž prodeje meziročně vzrostly skoro o pětinu, už je na trhu sedm let. Jsou to dokonce tři roky po faceliftu. To je obvykle doba, kdy už automobilky obvykle nabízí zajímavější ceny či přesněji zajímavější slevy, protože už jde o okoukaný model a také náklady na vývoj už bývají zaplacené. Model Kodiaq je ve své nové generaci, což láká zájemce ze zcela jiného důvodu. Kamiq je pak modelem, který přetahuje, a koneckonců má přetahovat, část dřívějších zákazníků fabie, zejména těch, kteří volili verzi Combi.

Nejprodávanější malé vozy (1-10/2024)

Pořadí Model Prodeje celkem (vozů) Prodeje domácnostem (vozů) 1. Škoda Fabia 7347 1108 2. Dacia Sandero 1730 1254 3. Hyundai i20 1536 628 4. Toyota Yaris 1435 764 5. Renault Clio 1079 342

Na trhu lze poslední dvě dekády vidět dva jevy - lidé přesedají do SUV a také se přesouvají do vyšších tříd. Malé vozy dostačují stále menší části zákazníků, i když tato kategorie postupně roste. Současná fabia je o 15 centimetrů delší než první generace a dokonce o 13 centimetrů širší. I tak ale podíl malých vozů na trhu klesl z 51 procent v roce 2004 na letošních 8,5 procenta. Fabia tak hraje na stále menším hřišti.

Pokud by někoho zajímalo, proč v roce 2015 podíl malých vozů nečekaně vzrostl, tak tehdy se v Česku ohřívaly tisíce Fordů Fiesta před reexportem zpátky do západní Evropy. I když šlo papírově o jeden z nejprodávanějších vozů v Česku, reálně měl téměř nulové prodeje.

Podíl malých vozů na celkových prodejích

Rok Podíl na trhu 2004 50,7 % 2005 48,5 % 2006 48,4 % 2007 43,6 % 2008 42,0 % 2009 32,1 % 2010 26,3 % 2011 25,9 % 2012 24,3 % 2013 18,9 % 2014 17,9 % 2015 20,3 % 2016 19,6 % 2017 17,6 % 2018 16,5 % 2019 15,6 % 2020 16,2 % 2021 14,6 % 2022 13,4 % 2023 10,3 % 2024 8,5 %

Fabia také letos přišla o pozici nejprodávanějšího malého vozu u domácností. Překonala ji Dacia Sandero. Zde je ale třeba vysvětlit, že prodejem domácnostem se myslí prodej vozu na rodné číslo a nikoliv na IČO. Část domácností si pořizuje vůz na IČO, protože slouží i k podnikání. Údaje může zkreslovat i to, že u některých značek najdou zájemci dost předváděcích vozů za lepší ceny. Ty jsou pak ve statistikách prodaná na firmy, ale ve skutečnosti si je i po jednotkách najetých kilometrech pořídila běžná domácnost.

Zatímco loni byla fabia u domácností celkově pátá, letos je až desátá. Před ní je nejen zmíněné sandero, ale i Dacia Duster, Škody Karoq a Kamiq, Hyundaie i30 a Tucson, Toyota Yaris Cross a dostali se před ní dokonce i korejský Ssangyong Korando a čínské MG ZS. Je to tak zásadní změna proti minulosti, kdy byla fabia v prodejích domácnostem jasnou jedničkou a až po startu výroby Hyundai v Nošovicích v roce 2008 začal její pozici oslabovat model i30. Ten je nejprodávanějším vozem domácnostem i letos.