Modernizovaná Škoda Octavia bude umět sama zaparkovat, je vybavena umělou inteligencí a dostala novou generaci Matrix-LED světel. Omlazená čtvrtá generace nejprodávanějšího modelu značky bude k dispozici se čtyřmi benzinovými a dvěma dieselovými motory a také hybridní variantou. Do prodeje by měla jít v první polovině roku. Při dnešní premiéře vozu to uvedli zástupci společnosti.