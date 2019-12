Slevy na jízdném se státu prodraží i v příštím roce | E15.cz

Levné cestování studentů a seniorů vyjde státní pokladnu draho i v příštím roce. Ministerstvo dopravy očekává, že za kompenzace slev z jízdného, které vyplácí dopravcům, vydá zhruba šest miliard korun. Je to více, než kolik činil účet za prvních dvanáct měsíců od zavedení slev od loňského září do letošního srpna. Tehdy to bylo necelých 5,6 miliardy.

Letos druhý nejvyšší výdaj rezortu Vladimíra Kremlíka (ANO) se může v příštím roce zvýšit i navzdory tomu, že stát od ledna zavede horní limit slev. Kolik se díky zastropování ušetří, ministerstvo neví. „Jaký to bude mít vliv na celkové výdaje, uvidíme podle dalšího meziročního srovnání. Ceny překračující nově zaváděný limit používá podle našich poznatků jediný dopravce,“ uvádí mluvčí MD Lenka Rezková.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve zmínil soukromého železničního a autobusového dopravce Leo Express. V některých případech si za jízdenku do vlaku na trase Praha–Ostrava účtoval i přes tisíc korun, tedy několikanásobně více oproti běžným cenám. Díky tomu Leo Express inkasoval od státu více na kompenzacích. Na postup firmy upozornil server Zdopravy.

Leo Express však nabízel zmíněné spojení při včasném nákupu i za 99 korun, tedy výrazně levněji oproti běžným cenám. Zda stát ve výsledku tratil, není jasné.

„Pokud dopravce držel průměrnou cenu, pak by ke ztrátě nemuselo dojít,“ připouští Rezková. Zástupci vlády přitom dříve uváděli, že někteří dopravci slevy zneužívají. Leo Express později v reakci na kritiku sám zastropoval vlastní ceny, ze kterých se slevy počítají. Jejich výše 75 procent pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let se nemění. „Zatím slevy zůstávají ve stávající výši a podobě,“ doplňuje Rezková.

Z laciného cestování těží dopravci: České dráhy přepravily za tři čtvrtletí přes 137 milionů cestujících, meziročně téměř o čtyři miliony více. Soukromý RegioJet svezl o téměř desetinu více pasažérů: 4,6 milionu. Leo Express zveřejnil data za první půlrok – cestujících přibylo půl milionu, bylo jich 1,25 milionu.