Smartwings propustí až 600 zaměstnanců. Desítky pilotů už výpověď dostaly | E15.cz

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, propustí až 600 zaměstnanců. Bude se to týkat pilotů, stewardů i provozních a administrativních pracovníků. Propouštět bude ve vlnách od července do února příštího roku. Ve skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí. Smartwings žádají o státní pomoc, proti se ale staví například ministryně financí Alena Schillerová (ANO).