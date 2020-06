Ministryně financí potvrdila, že je proti záruce pro Smartwings | E15.cz

Stát podle Havlíčka jedná se Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry, které mají firmě pomoci překonat dopady zastavení provozu v době pandemie koronaviru. Podmínkou je přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Akcionáři letecké skupiny Smartwings by měli poskytnout zhruba dvě třetiny potřebné částky na záchranu společnosti.

"Já jsem žádný návrh neviděla, není na stole, ani nevím o tom, že by se měl projednávat. Já jsem názor nezměnila. Pro mě je nepředstavitelné, že bychom poskytovali státní záruky jednotlivým firmám," uvedla ministryně. Dodala, že ve Sněmovně prosadila zákon o státních zárukách, který pomoc firmám zasaženým koronavirem definuje.

Havlíček v pátek řekl, že ministerstvo nyní připravuje program, který by umožnil pomoc všem dopravním společnostem. "Připravujeme opatření, která nebudou znevýhodňovat dopravní společnosti z běžného rámce podpory," řekl Havlíček.

Pokud by se mělo investovat do strategické firmy, pak by podle Schillerové měla existovat definice takového podniku. To by mělo být v gesci ministerstva průmyslu a obchodu.

České aerolinie (ČSA) čeká podle pátečních informací zřejmě velké propouštění. Vedení dopravce o tom jedná s odbory s tím, že by se mohlo týkat až 60 procent zaměstnanců. Ve společnosti nyní pracuje kolem 700 lidí. Podle odborů by propouštění mohlo být i projevem zatím neúspěšných jednání skupiny Smartwings, do níž ČSA patří, o pomoci státu.

Nicméně Smartwings měl potíže už před současnou pandemií kvůli špatnému rozhodnutí, kdy spoléhal kvůli snižování nákladů na dodávky letadel od Boeingu. Problémy kvůli tragickým haváriím modelu Boeing 737 MAX, ovšem vedly k uzemnění třetiny z celé flotily aerolinek.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti, ale potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr na 1,7 až dvě miliardy korun.

Problémy mají aerolinky na celém světě. Velkým leteckým společnostem Air France - KLM či Lufthansa ale pomohl stát. Očekává se, že aerolinky po celém světě letos přijdou o 84 miliard dolarů (dva biliony korun).