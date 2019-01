Smartwings spustí pravidelné lety ze Slovenska do tureckého letoviska | E15.cz

„Pravidelná linka Smartwings Bratislava – Antálie bude provozována od 30. 5. až dvakrát denně a linka Košice – Antálie od 31. 5. až pětkrát týdně,“ uvedla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Obě linky jsou nyní plánované v rámci letního letového řádu a provoz na nich by měl skončit v říjnu.

Antálie je populárním dovolenkovým cílem, například z Prahy do této destinace bude letos v létě kromě Smartwings létat i turecká společnost SunExpress. Na linkách z Bratislavy a Košic ale český dopravce žádnou přímou konkurenci mít nebude. Lety z Bratislavy do Turecka nabídne už jen irský Ryanair, který sezónně provozuje linku na letiště Dalaman u středomořského letoviska Marmaris.

Smartwings letos v létě z Bratislavy pravidelně létat i na řecké ostrovy Kréta, Rhodos, Korfu a Zakynthos, na Mallorcu, do italské Lamezia Terme, do bulharského Burgasu, do Larnaky na Kypru a do Catanie na Sicílii. Z Košic nabídne společnost pravidelná spojení do Burgasu, na Krétu, Rhodos a do Larnaky.

Charterové lety Smartwings, tedy spoje na objednávku cestovních kanceláří, ze Slovenska zamíří také do destinací v Egyptě, Itálii, na Kapverdských ostrovech, v Řecku, Španělsku nebo Turecku.