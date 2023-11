Stát spouští bohaté dotace firmám na nákup elektromobilů | e15.cz

Česko patří k evropským trhům, kde rostou prodeje elektromobilů nejpomaleji. Změnit to chce ministerstvo průmyslu a obchodu. Soukromým firmám nabídne dotace na nákup nových aut, které pohání baterie nebo vodík. Program nazvaný „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ je financován z Národního plánu obnovy, tedy z peněz Evropské unie. Podnikatelé budou moci získat souhrnnou podporu ve výši až 1,65 miliardy korun, dalších tři sta milionů je určených na podporu pořízení a výstavby dobíjecích stanic.

„Vidíme dva hlavní důvody, proč firmy v Česku pořizují elektromobily. Motivují je dotace, které ale do spuštění tohoto programu nejsou k dispozici, a především možnost parkovat kdekoliv v Praze zdarma, tuto výhodu ale město plánuje brzy zrušit. Proto jsme se rozhodli využít možnost evropského financování a spustit výzvu na podporu elektromobility,“ vysvětluje exkluzivně pro e15 vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha z ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo spustí výzvu prvního prosince tohoto roku, firmy budou moci žádat o podporu až do konce září 2025. Na rozdíl od předchozích podpor dosáhnou na tu aktuální firmy jen v případě, že si pořídí bateriový či vodíkový vůz s pomocí úvěru, za nějž se zaručí Národní rozvojová banka, která je v tomto programu partnerem ministerstva. Piecha to zdůvodňuje tím, že se takto podpora spíše dostane k podnikům, jež mají „hlouběji do kapsy“.

Záruka a příspěvek

Podpora se skládá ze dvou částí. Tou první je bankovní záruka za komerční úvěr, kterou poskytne Národní rozvojová banka obchodníkovi, u něhož si firma vůz či případně dobíjecí stanici pořídí. Záruku bude moci poskytnout až do výše sedmdesáti procent jistiny zaručovaného úvěru. V případě běžných osobních vozů kategorie M1 může rozvojová banka zaručit úvěr na nákup vozu v hodnotě od zhruba půl milionu do 1,5 milionu. Spodní hranice se může mírně lišit u každého žadatele podle toho, nakolik je považován za rizikového z pohledu poskytnutí úvěru.

Druhou částí je samotný finanční příspěvek na nákup bezemisních vozů či dobíječek. U osobních vozů může dosáhnout až dvou set tisíc, u nákladních či vodíkových vozů až tří set tisíc. Na pořízení dobíjecích stanic typu AC lze získat příspěvek až padesát tisíc, až sto tisíc pak může dostat zájemce o DC dobíjecí stanici s výkonem do 40 kilowattů. Na nákup ještě výkonnějších DC stanic lze získat podporu až 150 tisíc.

Firmy budou moci žádat o příspěvek u leasingových společností nebo prodejců nových vozů, kteří leasing nabízejí. Zda splní kritéria, posoudí rozvojová banka. Příspěvek lze získat na pořízení libovolného počtu osobních vozů v hodnotě od zhruba půl milionu do 1,5 milionu. V segmentu nákladních vozidel platí až 2,5milionový limit na jedno vozidlo.

Podpora je nastavena v režimu de minimis, což znamená, že firma může během tří let žádat o jakékoliv podpory v souhrnné výši až dvě stě tisíc eur, tedy necelých pět milionů korun. Pokud například získala peníze díky programům, které pomáhaly podnikům přežít uzávěry během nejtvrdších fází pandemie, tak se tyto prostředky z dvousettisícového limitu odečítají.

Benevolentní podmínky

Zpočátku bude příspěvky firmám hradit ministerstvo průmyslu a obchodu ze svého rozpočtu. Pokud takto podpoří prodej alespoň 4555 vozů, což je podmínka pro dosažení na evropské peníze, podá žádost Evropské komisi, aby veškerou podporu proplatila. „Očekáváme, že žadatelé využijí téměř dvoumiliardovou podporu beze zbytku i vzhledem k tomu, že jsou podmínky pro čerpání velmi benevolentní,“ dodává Piecha s tím, že se ministerstvo při stanovování podmínek inspirovalo v Polsku.

V letech 2018 až 2021 ministerstvo zprostředkovalo pět dotačních programů, prostřednictvím nichž podpořilo nákup 1116 osobních vozidel za více než osm set milionů. Na více než polovinu sumy dostaly firmy dotace.

Do stanoveného cenového rozmezí od zhruba půl milionu do 1,5 milionu na vůz se vejdou elektrické modely naprosté většiny výrobců: například Tesla Model Y se v Česku prodává od necelého 1,2 milionu, čínské MG4 od 780 tisíc nebo Škoda Enyaq od 1,24 milionu. Podíl elektromobilů na všech prodaných vozech je v Česku nicméně druhý nejnižší v Evropské unii, poměrně méně vozů na baterie se prodává už jen na Slovensku, upozorňuje expert na automobilový sektor z poradenské společnosti EY Petr Knap. Od ledna do října bylo v Česku zaregistrováno jen 5363 nových bateriových vozů, tedy jen necelá tři procenta ze všech nově evidovaných automobilů.

Podpora 4555 vozů podle Knapa nepředstavuje dramatický zásah do českého trhu, na němž ročně přibude zhruba dvě stě tisíc nových aut. „Je to mírná podpora, kterou si už velká část zemí EU vyzkoušela, nicméně stojí za pokus. Z našeho průzkumu vyplývá, že čtrnáct procent firem už má bateriový elektromobil jako součást svého vozového parku,“ říká Knap. I vzhledem k výraznému snížení produkovaných emisí a hluku podle něj dává podpora firem smysl. Díky příspěvku se také rozšíří osobní zkušenost veřejnosti s elektrickými vozy, jejíž absence zatím představuje jeden z hlavních důvodů, proč se v Evropě prodává méně e-aut, než se čekalo.

Například na německém trhu aktuálně poptávka dokonce oslabuje. Nových bateriových vozů přibylo v září do tamních registrů necelých 32 tisíc, meziročně o 29 procent méně. Na všech prodejích se tak elektromobily podílely jen ze čtrnácti procent, před rokem přitom bylo téměř každé páté prodané auto bateriové. Důvodem uvadajícího zájmu je postupné omezování subvencí na nákup vozů. Německo je navíc bude dál upozaďovat i v příštím roce. Podobným vývojem si prochází i největší světový trh s elektromobily v Číně.

Mezi soukromé firmy s nejpočetnější flotilou ryze elektrických vozů v Česku patří Komerční banka. Její tendr vyhrála Škoda Auto, která finančnímu domu dodala 131 modelů Enyaq iV a dalších osmdesát dodá. Banka nicméně zatím žádné dotace nevyužila. „V krátkodobém horizontu tento přístup měnit nebudeme,“ tvrdí mluvčí banky Šárka Nevoralová.

Soukromé osoby mají smůlu

Ministerstvo průmyslu nepočítá s žádnými dalšími dotacemi firmám kromě těch, které nabídne od prosince. Podpora trhu s elektromobily se omezí pouze na daňová zvýhodnění. Například použití firemního vozu k soukromým účelům tak bude výhodnější u elektromobilů.

Podporu veřejným společnostem a teoreticky fyzickým osobám řeší ministerstvo životního prostředí. Veřejný sektor může žádat až do poloviny prosince o finanční prostředky v programu Ekomobilita, v němž je alokováno šest set milionů korun z evropských peněz. „Máme již žádosti na více než 1300 vozidel,“ říká mluvčí rezortu Lucie Ješátková.

Naopak běžný spotřebitel – fyzická osoba – se podpory nedočkal a nedočká. „Vzhledem ke stavu veřejných financí a snahám o jejich konsolidaci aktuálně neočekáváme opatření na podporu čisté mobility, měla by negativní dopady na státní rozpočet,“ konstatuje Ješátková.