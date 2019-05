Stavaři se těší na tendry, kde nebude hlavním kritériem cena | E15.cz

„Dlouhodobě nejsme zastánci soutěžení na nejnižší cenu, a proto tento záměr nového ředitele ŘSD vítáme. To, co stát za nejnižší cenu dostane, často není to, co by si představoval a mnohdy to ani není levné, jak můžeme aktuálně sledovat na rekonstrukci úseku D1 u Humpolce,“ uvedl mluvčí Metrostavu Vojta Kostiha. Pokud si člověk nebo soukromá firma vybírá dodavatele pro vlastní potřebu, tak kromě ceny také zohledňuje i řadu dalších faktorů, jako jsou reference, kvalita, doba dodání, šetrnost k životnímu prostředí nebo záruka, argumentuje dále Kostiha.

V multikriteriálních soutěžích by podle šéfa Hochtiefu mohly být stavební společnosti hodnoceny podle referencí z realizovaných staveb vlastními kapacitami, podle zkušeností i praxe vlastních týmů, nebo schopnosti nabízet zákazníkům optimalizace a využití moderních technologií či metod.

"Zákazník by tak dostával produkt, který by byl na vyšší technické, technologické či kvalitativní úrovni s optimalizovanými provozními náklady na životní cykly. Samozřejmě i stavební společnosti by tak měly větší možnost realizovat přiměřený zisk umožňující větší investice do technického nebo personálního rozvoje," uzavřel Koranda.

Ústup od výběru podle nejnižší ceny dlouhodobě prosazuje i Eurovia, která by rovněž přivítala změny. „Jedná se například o zohlednění firemního know-how, strojů, technologií i kvalifikovaných zaměstnanců,“ připomněla vedoucí útvaru komunikace stavební firmy Eurovia Iveta Štočková.