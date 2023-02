Stávka na letištích v Německu zkomplikuje dopravu | e15.cz

Výrazné omezení provozu čeká cestující na letištích v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku, Stuttgartu, Dortmundu, Hannoveru a v Brémách. Důvodem komplikací je stávka zaměstnanců německých letišť, kterou zorganizovaly odbory Verdi kvůli dosud neúspěšnému vyjednávání o zvýšení mezd zaměstnanců ve veřejném sektoru . Cestující se tak musí připravit na zpoždění i rušení letů. Stovky spojů by v pátek měla zrušit i německá letecká společnost Lufthansa.

Stávka má začít v pátek po půlnoci a skončit v noci na sobotu. Odborový svaz Verdi požaduje zvýšení mezd pro zaměstnance o 10,5 procenta, minimálně však chce 500 eur (cca 11 820 korun) pro každého navíc. Týká se to celkem 2,5 milionu lidí. Další kolo vyjednávání mezi odbory a zaměstnavateli by se mělo uskutečnit 22. a 23. února. Odbory do té doby pohrozily i dalšími případnými stávkami.

Komplikace se dotknou významných dopravních uzlů v Německu. Například druhé největší německé letiště v Mnichově v pátek kvůli stávce ruší všechny plánované lety. Stejný záměr už dříve oznámilo i letiště v Hamburku a také letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a letiště v jihoněmeckém Stuttgartu. Výjimku s povolením k letu budou mít pouze letadla s humanitární pomocí, která míří do zemětřesením zasaženého Turecka a Sýrie.

Páteční stávka podle generálního ředitele letištního sdružení ADV Ralpha Beisela zkomplikuje plány více než 295 tisícům cestujících, přičemž se počítá se zrušením zhruba 2340 vnitrostátních i zahraničních letů.

Kvůli jiným sporům ohledně mezd některých skupin pracovníků stávky v lednu ochromily provoz na letištích v Berlíně a Düsseldorfu. Provoz na berlínském letišti Willyho Brandta se 25. ledna zcela zastavil.

Lufthansa v problémech

Stávka není tento týden jedinou komplikací největších německých aerolinek. Lufthansu postihl ve středu výpadek počítačového systému, který následně zkomplikoval cestu tisícům cestujících po celém světě. Fungovat přestaly systémy pro odbavení i nástup do letadla a Lufthansa kvůli této situaci musela svolávat krizový štáb. Situace se vyřešila až po několika hodinách.

Celkem bylo zrušeno nejméně 230 příletů a odletů z celkově plánovaných 1000 příletů a odletů, uvedla agentura DPA. Podle webu FlightAware ale více než 100 letů nabíralo zpoždění.