Stávka železničářů připravila Německo o miliardy. Spor nekončí | E15.cz

Německo má za sebou už druhou rozsáhlou stávku strojvedoucích nákladní a osobní dopravy, která v srpnu zásadně ochromila většinu železničních spojů v zemi. Protest způsobil komplikace nejen milionům cestujících, ale i další závažné narušení letos už tak těžce zkoušených dodavatelských řetězců. Podle odborníků je reálné, že spor železničářů se státním dopravcem Deutsche Bahn bude pokračovat i v následujících týdnech. Může tak ovlivnit tuzemský export a klíčové volby do Spolkového sněmu, které se odehrají za měsíc.

Protest řidičů nákladních vlaků začal na popud odborového svazu strojvedoucích (GDL) již v sobotu večer s termínem ukončení ve středu ráno. Od pondělí se k němu přidali jejich kolegové z osobní železniční dopravy. Odboráři usilují o to, aby se strojvedoucím ještě do konce roku 2021 zvýšily platy o 1,4 procenta a v příštím roce o dalších 1,8 procenta. Požadují pro ně rovněž jednorázovou odměnu ve výši šest set eur, tedy asi 15 300 korun, kvůli koronavirové pandemii.

Deutsche Bahn se pokoušely s GDL o výši platů opakovaně jednat, leč zatím bez úspěchu. „Zájmy železničářů v Německu zastupuje více odborových svazů a aktuální stávka je i určitým nástrojem soupeření mezi odborovými předáky,“ vysvětluje Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.

Následky pocítí i Češi

Server Deutsche Welle varuje, že proběhlé stávky budou mít závažné dopady na německou ekonomiku. Deutsche Bahn v zemi zajišťují téměř polovinu veškeré nákladní železniční dopravy. Za každý den protestů stát proto přichází přibližně o sto milionů eur, čili více než 2,5 miliardy korun.

Zároveň znovu dojde ke zpoždění a prodražení dodávek zboží, což bude mít negativní vliv například na německý maloobchod nebo automobilový průmysl. To všechno v době globálního nedostatku surovin, kdy mezinárodní dodavatelské řetězce trpí nejrůznějšími omezeními, zaviněnými koronakrizí.

Následky by mohl pocítit též český byznys, který je s tím německým úzce provázaný. „Dostat zboží do Česka je už nyní těžké a nespolehlivost Deutsche Bahn bude znamenat, že tam kde je to možné se bude přecházet na přepravu kamiony. Kapacity jsou však omezené, takže cena přepravy půjde opět nahoru, což je špatná zpráva pro všechny zákazníky,“ upozorňuje Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory ČR.

Vedle exportérů stávka narušila životy i běžných lidí. „V deseti spolkových zemích jsou stále letní prázdniny a výpadky spojů tak zasáhly cestující na dovolené, neboť velká část Němců letos tráví dovolenou doma. V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko začala minulý týden školní docházka, takže problémy měli i tamní školáci a pendleři,“ doplňuje Jareš.

Odbory mohou dopravce zničit

Deutsche Bahn by podle Prouzy každopádně odborům ustupovat neměly. „Odboráři se jako vždy snaží tlačit všemi silami na navýšení platů, v tomto případě ale mohou strojvedoucí svého zaměstnavatele zničit. Zvyšování platů by mělo vždy odpovídat hospodářské situaci firmy. Pokud si tentokrát GDL prosadí svou, bude to znamenat jedno jediné – bude se propouštět,“ míní Prouza.

Největší železniční dopravce v Německu byl výrazně zasažen koronakrizí. Loni prodělal 2,9 miliardy eur a v letošním prvním pololetí skončil ve ztrátě 1,4 miliardy eur. Německá vláda mu sice poskytla finanční pomoc ve výši půl miliardy eur, společnost se nicméně znovu dostala do ekonomických potíží minulý měsíc, kdy rozsáhlé záplavy v západní části spolkové republiky zničily velkou část železničních tratí.

Pokud by na podzim došlo k dalšímu omezování dopravy kvůli další vlně pandemie, ocitly by se Deutsche Bahn ve velmi svízelné situaci. I z toho důvodu se jejich manažerům do významného navyšování platů nechce.

„Dohoda tak zřejmě nebude dosažena v krátkém časovém horizontu a německá veřejnost se musí připravit na další výpadky v dopravě,“ říká Petr Pelc, ekonom ze společnosti Cyrrus. To ostatně potvrzují samotní iniciátoři protestu. „Další a delší stávka může následovat, pokud nám dráhy nepředloží lepší nabídku,“ sdělil německým médiím šéf GDL Claus Weselsky.

Pomůže spor sociálním demokratům?

Hádka zaměstnanců s velkým státním podnikem se určitě může promítnout do zářijových parlamentních voleb, v nichž se jen několik týdnů před klíčovým hlasováním schyluje k nečekanému dramatu. Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) v úterý poprvé po patnácti letech předběhla v předvolebních průzkumech vládnoucí koalici CDU/CSU.

Pro SPD by nyní hlasovalo 23 procent voličů, zatímco pro křesťanské demokraty jen 22 procent. Třetí strana Zelených má podporu osmnácti procent lidí. Sociální demokrat a spolkový ministr financí Olaf Scholz, jenž byl až dosud považován spíše za kandidáta do počtu se tak rázem stává nejvážnějším vyzyvatelem lídra CDU Armina Lascheta o křeslo spolkového kancléře.

K úspěchu by mu mohl pomoci právě i spor železničářů s Deutsche Bahn. „Němečtí sociální demokraté jsou stále bráni jako důvěryhodná politická strana, takže viditelný sociální konflikt je posílit může. Zejména, pokud odboráři neuspějí a budou hledat politickou podporu,“ myslí si Prouza.