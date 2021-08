PayPal umožní Britům obchodovat s kryptoměnami | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Němečtí strojvedoucí chtějí vyšší platy

V Německu probíhá další rozsáhlá stávka strojvedoucích nákladní dopravy státní železniční společnosti Deutsche Bahn. K protestu se připojí i jejich kolegové z osobní dopravy. Už podruhé v tomto měsíci se tak miliony cestujících musejí připravit na výpadky klíčových spojů a přeplněné vlakové soupravy. Přerušen bude například i přímý železniční spoj mezi Prahou a Berlínem. Odborový svaz strojvedoucích chce letos dosáhnout zvýšení platů o 1,4 procenta a v nadcházejícím roce o dalších 1,8 procenta. Žádá také pro železničáře jednorázový příspěvek ve výši 600 eur, kolem 15 300 korun, kvůli dopadům koronavirové pandemie. Deutsche Bahn se ještě včera pokoušely s odbory dohodnout, jejich nabídku ale svaz odmítl.

Švédský premiér na podzim rezignuje

Předseda švédské vlády Stefan Löfven se chystá v listopadu podat demisi. Löfven to odůvodnil tím, že by chtěl svému nástupci umožnit připravit se na volby, které Švédsko čekají v příštím roce. Podpora premiérovy Sociálnědemokratické strany dělnické (SAP) klesla na nejnižší hodnotu od začátku pandemie, uvedla agentura Sifo. Löfven stojí v čele Švédska od roku 2014. Letos už jednou rezignoval poté, co mu švédský parlament v červnu vyslovil nedůvěru. O několik dní později byl nicméně znovu zvolen, aby předsedal nově vytvořenému kabinetu.

Z trhů a burz

PayPal rozšiřuje své kryptoměnové služby do Británie

Americká fintech společnost PayPal umožní svým klientům ve Velké Británii prodávat, nakupovat a držet aktiva v kryptoměnách. Služba by měla být spuštěna už tento týden. Britové budou moci obchodovat s bitcoiny, litecoiny či s ethereem a bude jim k tomu stačit jediná libra (asi třicet korun). PayPal až dosud umožňoval zákazníkům provádět platby v digitálních měnách pouze na území Spojených států, kde tuto variantu umožnil loni v říjnu. Paypal bude stejně jako v USA spolupracovat na spuštění služby s technologickou firmou Paxos. Prodej a nákup kryptoměn už v Británii umožňuje konkurenční fintech, společnost Revolut.

Apple odkládá návrat do kanceláří na rok 2022

Technologický gigant Apple odkládá návrat svých zaměstnanců do kanceláří až na leden příštího roku. Tento termín se navíc stále může posunout podle epidemiologické situace, sdělila firma svým pracovníkům na konci minulého týdne. Doporučila jim také, aby se nechali naočkovat proti koronaviru. Apple původně chtěl, aby se jeho zaměstnanci vrátili do kanceláří na začátku září. Reaguje však na zhoršení pandemického vývoje ve Spojených státech, kde aktuálně přibývá přes 100 tisíc nových případů nákazy denně. Návrat lidí na pracoviště nedávno odložily i společnosti Google a Twitter.

Tweet dne

Taiwan's President receives newly approved homegrown COVID-19 vaccine https://t.co/2zcKm5LCGK — ABC News (@abcnews) August 23, 2021

Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen si nechala aplikovat první vakcínu proti koronaviru, která byla vyrobena přímo na Tchaj-wanu. Očkovací látka od tamní společnosti Medigen Vaccine Biologics Corporation byla v zemi schválena minulý měsíc k nouzovému použití. Kritici však namítají, že schvalovací proces byl až příliš uspěchaný. Asijský stát dlouhodobě zápasí s pomalou očkovací strategií. Obě dávky vakcíny zde zatím obdrželo jen 3,3 procenta ze 23,5milionové populace.

