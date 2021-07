Stellantis investuje 30 miliard eur do elektrifikace vozů. Staví i továrny na baterie | E15.cz

Stellantis do roku 2030 chce, aby přes 70 procent jejích vozů prodaných v Evropě bylo nízkoemisních.

Automobilka Stellantis do roku 2025 investuje 30 miliard eur (777 miliard korun) do elektrifikace svých vozů. Ve strategii, která jí má pomoci čelit konkurenci Tesly a jiných výrobců, ji podpoří pět bateriových továren v Evropě a ve Spojených státech. Čtvrtý největší producent aut na světě to uvedl na dnešní on-line prezentaci.