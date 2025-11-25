Nečekané spojení. Strnad a vlivná finanční skupina se chtějí podílet na provozu klíčových polských přístavů
- V Polsku by mohlo v jedné firmě společně operovat nečekané česko-slovenské duo.
- Jaroslavu Strnadovi může investice dávat smysl i strategicky. Druhým do party je skupina Auctor Holding, kterou z 50 procent ovládá J&T Private Equity Group a manažeři kolem skupiny J&T.
- Výkonnost i akcie polské firmy v posledních letech klesají.
Jaroslav Strnad starší by mohl rozšířit své aktivity v oblasti přístavní logistiky. Po dřívější akvizici minoritního podílu v chorvatském přístavu Luka Rijeka si brousí zuby na polského operátora nákladní přepravy v přístavu Gdaňsk a Svinoústí. Pokud transakci povolí úřady, získá se svými obchodními partnery menšinový podíl v čerstvě restrukturalizované firmě OT Logistics (OTL).
Ta je největším a nejkomplexnějším provozovatelem přístavů v Polsku a jedním z největších v regionu Baltského moře. Firma, která je zalistovaná na varšavské burze, poskytuje dopravní, spediční a logistické služby více než 70 let – a to nejen v rámci polských přístavů, ale také evropské železniční sítě.
Skupinu OTL dnes majoritně kontrolují polské rodinné nadace Cres Family Foundation, Marsel Family Foundation a Neuvic Family Foundation, které dohromady vlastní takřka 70 procent akcií a podle představenstva firmy se nezávazně dohodly s českou stranou o možném kapitálovém vstupu.
Ve hře je až takřka 50 procent akcií
Novým akcionářem by brzy mohla být ostravská společnost DD Rail Properties, kterou z padesáti procent vlastní společnost SPV Second Jaroslava Strnada a z druhé půlky skupina Auctor Holding. Tu napůl ovládá J&T Private Equity Group s manažery kolem skupiny J&T a chorvatský advokát Oleg Uskokovič. Společně mohou získat 25 až téměř 50 procent akcií.
Se Strnadem se OTL dobře zná, protože mu v roce 2023 prodala podíl v přístavu Luka Rijeka. Pro srovnání: podle posledních dat z roku 2023 OTL odbavila 7,1 milionu tun zboží, Luka Rijeka o rok později zhruba o milion tun méně.
Společnost OTL o možné změně akcionářské struktury vydala povinné regulatorní oznámení i tiskovou zprávu, z níž je zřejmé, co stávající akcionáři od nových investorů čekají. Jaroslav Strnad podle ní představuje silného, kapitálově zajištěného investora s diverzifikovaným portfoliem a strategickým dosahem napříč mnoha obory – mimo jiné v logistice a železniční přepravě.
„Potenciální vstup investorů představuje příležitost k obnovení finanční stability a likvidity skupiny OTL. To je obzvlášť důležité po letošní vnitřní restrukturalizaci, která vedla k výraznému snížení provozních nákladů a zadlužení. Navzdory pozitivním výsledkům dosaženým na straně nákladů zůstává klíčovou výzvou zajištění dostatečných objemů nákladní přepravy, abychom plně využili přístavní kapacity,“ píše se ve zprávě.
V této souvislosti může vstup průmyslového investora pomoci, protože Strnad obchoduje například s ocelovými polotovary, pokračuje OTL. Český miliardář podle ní může přispět i odbornými znalostmi z oblasti železniční přepravy.
Velkokapacitní severojižní dopravní koridor
„Vzájemné synergie mohou vytvořit podmínky pro rozvoj železničních spojení mezi přístavy severního Polska a trhy střední a jižní Evropy,“ dodala firma s tím, že ve hře je návrat myšlenky vybudování velkokapacitního severojižního dopravního koridoru, který by spojoval Baltské a Jaderské moře.
Mapa evropských železničních tras |
Zapojení společnosti Auctor Holding má dále posílit finanční stabilitu skupiny. Ta se ostatně zdá být středobodem celé připravované transakce. Kvůli optimalizaci nákladů totiž musel polský operátor přístavů zrušit plán na rozšíření terminálu ve Svinoústí, které mělo sloužit pro překládku a skladování zemědělských produktů. Firma v červenci uvedla, že by investici výhledově ráda uskutečnila, záležet ale bude na tržních podmínkách.
Otázkou je, zda může Auctor Holding přinést do OTL i synergie, a to vzhledem k tomu, že v Chorvatsku kromě hotelnictví působí také v oblasti distribuce zdravotnických prostředků. Strnad ani J&T se k možné transakci nechtějí vyjádřit, protože dosud nebyla uzavřena. Obchod ještě musí schválit polský antimonopolní úřad. Až pak obě strany podepíší závaznou smlouvu o prodeji akcií.
Firmě se v poslední době nedaří. Tržby loni klesly takřka o polovinu na 321 milionů zlotých, tedy 1,8 miliardy korun, a hrubý provozní zisk EBITDA se propadl dokonce o 70 procent na v přepočtu 330 milionů korun. V prvním pololetí se výkonnost firmy dále meziročně zhoršila.
Jako důvod OTL uvádí geopolitické napětí a s ním spojené oslabení obchodu a poptávky po logistice, zejména na zemědělském a ocelářském trhu. Výsledky se propisují i do hodnoty akcií, které jsou dnes blízko nejnižší úrovně od konce roku 2022. Investoři je mohou získat za 13,34 polského zlotého.