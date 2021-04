Elektromobily jsou na vzestupu, lidé za ně loni utratili 2,5 bilionu | E15.cz

Kvůli pandemii koronaviru se loni propadly globální prodeje nových aut téměř o pětinu. V případě elektromobilů byl však trend opačný. Lidé si jich koupili přes tři miliony, tedy o 41 procent více než v roce 2019. Podle dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) pokračuje prudký nárůst zájmu o elektrické vozy i letos. Jen za první tři měsíce se automobilkám podařilo globálně prodat 1,1 milionu těchto vozů, meziročně o 140 procent více. Podle agentury však řada států stále dostatečně neinvestuje do rozvoje potřebné infrastruktury, především pak dobíjecích stanic. To může do budoucna prodeje brzdit.