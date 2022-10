Nejdelší vlak na světě projel švýcarskými Alpami (VIDEO) | E15.cz

Cesta téměř dva kilometry dlouhého kolosu se odehrála na trase Albula-Bernina z Predy do Berguenu, nacházejícím se zhruba 172 kilometrů jihovýchodně od Curychu. Asi 25 kilometrový úsek ujel speciální vlak za hodinu a na své cestě projel 22 tunelů a 46 mostů, včetně slavného Landwasser viaduktu vysokého 65 metrů.

Ředitel společnosti Rhaetian Railway Renato Fasciati uvedl, že cílem pokusu o rekord bylo poukázat na některé technické úspěchy Švýcarska a oslavit 175 let švýcarských železnic. Uvedl, že vypravovat takto dlouhý vlak znamená vyřešit celou řadu problémů, aby byla cesta bezpečná. „Sedm strojvedoucích a jednadvacet techniků na palubě se muselo ujistit, že celý spojený vlak dělá totéž, že zrychluje a brzdí ve stejnou dobu,“ doplnil Fasciati.

A Swiss railway company is claiming the record for the longest passenger train.



It's 1.2-miles-long and has 100 coaches 🚅



