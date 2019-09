Metro D: Tendr na metro bez řidičů láká velké hráče | E15.cz

Podniky, které dokážou autonomní vlaky dodat, už nyní potvrzují zájem o výběrové řízení. „Určitě se přihlásíme. Jsme schopni dodat vozidla i servis. Chceme najít partnera, se kterým dodáme celý systém, někoho, kdo má systém autonomního řízení,“ potvrdil deníku E15 šéf Škody Transportation Petr Brzezina. Ta loni vyhrála soutěž na dodání 45 nových konvenčních souprav pro varšavské metro za 6,5 miliardy korun.

Podobně uvažuje jeden z největších hráčů v oboru zabezpečovací techniky na českém trhu, společnost AŽD. Na vozidla jiného výrobce by mohla nainstalovat vlastní autonomní systémy. „Tendru se určitě zúčastníme, byli bychom součástí konsorcia nebo subdodavatelem zabezpečovací či autonomní techniky. Už probíhají tržní konzultace mezi případnými partnery. Jednáme například se Siemensem, Škodou Transportation nebo Bombardierem,“ podotkl Zdeněk Chrdle, šéf AŽD. Společnost právě testuje autonomní řízení na vlaku v Ústí nad Labem, do vývoje investuje až sto milionů korun.

Bombardier na dotaz deníku E15 odmítl případnou účast v tendru na metro D komentovat. „Společnost ale vidí velký potenciál českého železničního trhu a má zájem o několik výběrových řízení,“ uvedl mluvčí Bombardieru Maciej Kaczanowski.

O případném spojenectví Siemensu s dalšími firmami rozhodnou zatím neznámé parametry soutěže DPP. „Nyní nedokážeme předjímat, zda bychom se do tendru hlásili samostatně, nebo v konsorciu více společností. DPP je pro nás důležitým zákazníkem,“ sdělila Daniela Černá, mluvčí české pobočky Siemensu. Společnost loni s DPP uzavřela patnáctiletou smlouvu na servisu vozů na lince C za 7,5 miliardy korun.

Společnost Siemens, která v minulosti dodala vlaky pro linku pražského metra C nebo autonomní soupravy pro metro v Budapešti, by se mohla stát partnerem plzeňské Škodovky. „V Německu jsme považování za seriózního partnera, nemusíme nikoho přesvědčovat o kvalitě našich produktů,“ uvedl v obecné rovině Brzezina.

Součástí chystaného tendru bude pravděpodobně i dodávka autonomních vlaků pro linku metra C. Průběžná výměna stávajících souprav by trvala několik let. Konvenční soupravy z linky C by se přesunuly na linku B. Postupně by tak podnik vyřazoval starší soupravy z provozu. První úsek metra D mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory má být dle DPP hotov do konce roku 2027. Vyjde na 72 miliard korun.

