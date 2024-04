Tesla představí Robotaxi. Musk argumentuje miliardou kilometrů bez mrtvého řidiče

Ačkoli technologie autonomních vozů stále čelí celé řadě překážek, Tesla plánuje robotické taxíky. Na X to naznačil generální ředitel automobilky Elon Musk. Podrobnosti se dozvíme 8. srpna.

Agentura Reuters v pátek napsala, že Tesla zrušila plány na uvedení levného elektromobilu a místo toho bude pokračovat ve vývoji autonomních taxíků. Musk reagoval, že „Reuters (opět) lže“, nicméně neuvedl podrobnosti, nevyvrátil nic konkrétního.

Článek Reuters se odvolával na tři nejmenované osoby a interní dokumenty. Dle nich měla Tesla oznámit, že se vzdává svého cíle vyrábět cenově dostupnější elektromobil ve prospěch zaměření svého úsilí na robotické taxi.

Autonomní taxíky Tesla

Analytici se na plány na uvedení samořídicích robotických taxíků dívají s obavami. Je totiž velkou otázkou, nakolik jsou stávající technologie použitelné k provozu bez řidiče. Pokud by Teslu postihly podobné nepříjemnosti, jakým v nedávné minulosti čelila firma Cruise, mohlo by to poškodit celou značku.