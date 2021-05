Recyklace baterií elektromobilů potřebuje zefektivnit. Automobilky hledajíí cesty | E15.cz

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na jejích silnicích jezdit třicet milionů aut s elektrickým pohonem. Během svého života mohou být uhlíkově neutrální, což se však změní, jakmile životnost těchto vozů, a zvláště jejich baterií, skončí. „Tempo, kterým roste toto odvětví, je naprosto děsivé,“ upozorňuje Paul Anderson z Birminghamské univerzity. „Je to něco, co se nikdy předtím takovým tempem u zcela nového produktu nestalo,“ dodal pro BBC.