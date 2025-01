Levná a malá auta by ve Spojených státech mohla výrazně zdražit, pokud zvolený prezident Donald Trump skutečně zavede pětadvacetiprocentní clo na vozy vyrobené v Mexiku, jak avizoval. Tento krok by mohl negativně zasáhnout nejen americké spotřebitele, ale také mexický automobilový průmysl.

Ceny porostou bez ohledu na vybavení či emise

Na rozdíl od posledních let, kdy auta zdražovala kvůli přibývajícím bezpečnostním a emisním normám, by tentokrát mohly zvýšení cen nastartovat importní cla. Malé vozy vyráběné v Mexiku by kvůli tomu mohly zdražit až o tři tisíce dolarů, tedy více než 73 tisíc korun.

Mexiko je dlouhodobě klíčovým výrobním centrem automobilů pro americký trh díky výrazně nižším mzdovým nákladům. Průměrná hodinová mzda v mexických továrnách činí zhruba 105 korun, zatímco v USA je to přibližně 806 korun. Přibližně třetina vozů prodávaných v USA za cenu do třiceti tisíc dolarů (asi 733 tisíc korun) pochází právě z Mexika. Zavedení cel by jejich cenu zvýšilo o více než deset procent, což by pro řadu spotřebitelů znamenalo, že si takové vozy již nebudou moci dovolit.

Levná auta jsou stále žádanější

V posledních letech se popularita levných modelů výrazně zvýšila. Například prodeje vozů Kia Forte v roce 2024 vzrostly o 12,8 procenta, Nissan Sentra o 39,8 procenta, Nissan Versa o 71,7 procenta a Chevrolet Trax dokonce o 83,9 procenta. Největší skok zaznamenal model Buick Envista, jehož prodeje meziročně vzrostly o 285,8 procenta na 51 316 kusů. Rostoucí ceny nových vozů na americkém trhu nutí spotřebitele obracet se k menším a levnějším modelům.

Automobilky i spotřebitelé mají obavy

Ze zavedení cel panují obavy nejen mezi zákazníky, ale i mezi automobilkami. Mexické továrny produkují ročně přibližně čtyři miliony aut, z nichž sedmdesát procent směřuje na americký trh. Koncern General Motors například vyrábí v Mexiku třetinu vozů, které se prodávají v USA. Šéfka GM Mary Barraová však věří, že jde pouze o vyjednávací taktiku: „Myslím si, že je to součást jeho vyjednávání,“ uvedla.

Naopak Steven Center, šéf americké divize značky Kia, se na situaci dívá pesimističtěji: „Prosím, nedělejte to. Dejte mi ránu do paže. Dejte mi facku. Ale nezavádějte cla,“ apeloval v rozhovoru pro Wall Street Journal.

Zavedení cel by tak mohlo znamenat zásadní změny nejen pro mexický automobilový průmysl, ale i pro americký trh s levnými vozy, jehož růst v poslední době nabírá na obrátkách.

