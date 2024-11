Termín inaugurace prezidenta USA

Americké prezidentské volby se uskutečnily na začátku listopadu 2024. Inaugurace prezidenta USA je však naplánována až na leden roku 2025. Konkrétní termín připadá na:

pondělí 20. ledna 2025.

Datum inaugurace není zvolený náhodně. Přesný termín určuje 20. dodatek Ústavy Spojených států amerických, který vstoupil v platnost v roce 1933. Do té doby byli prezidenti USA inaugurováni 4. března. Hlavním důvodem pro změnu termínu bylo zkrácení období mezi volbou prezidenta a jeho uvedením do funkce.

Kdy skončí Joe Biden ve funkci prezidenta USA?

Donald Trump v Oválné pracovně vystřídá Joe Bidena, který ho porazil v prezidentských volbách 2020. Bidenovo funkční období končí podle americké ústavy 20. ledna v poledne. Pro politika, který ve své funkci dosluhuje v době, kdy byl již zvolen jeho nástupce, se v angličtině vžil termín lame duck (chromá kachna). Nepříliš lichotivé označení naráží na klesající vliv končícího politika a jeho omezenou možnost ovlivňovat dění. V praxi však Bidenovi zůstávají veškeré pravomoce až do poledne 20. ledna 2025.

Inaugurace prezidenta 2025: Kdy nastoupí do úřadu Donald Trump?

Po listopadových volbách je Donald Trump zvoleným prezidentem, nikoliv úřadujícím. Tím se stává až během oficiální inaugurace, která se koná 20. ledna 2025 ve Washingtonu D.C. Trump získá pravomoce po složení slibu v poledne místního času (EST – Eastern Standard Time/Východní standardní čas). Od té doby může plně vykonávat svoji funkci a přijímat rozhodnutí. Spolu s Trumpem složí slib a nastoupí do funkce i jeho viceprezident James David Vance.

Mandát prezidenta USA: Délka, opakování a maximální počet

Vítězný kandidát získává ve volbách čtyřletý mandát. Délka funkčního období prezidenta je od vzniku Spojených států neměnná a je zakotvena ve druhém článku americké ústavy. Stejná osoba se může stát prezidentem USA jen dvakrát (bez ohledu na to, zda jde o dvě po sobě jdoucí funkční období, či nikoliv). Tato skutečnost byla formálně stanovena až v roce 1951 přijetím 22. dodatku ústavy. Do té doby šlo o nepsané pravidlo, které vycházelo z přístupu George Washingtona. První prezident USA se po dvou funkčních obdobích dobrovolně vzdal moci, čímž zavedl neoficiální lhůtu maximálně osmi let v prezidentském úřadu.

Nutno dodat, že ne všichni Washingtonovi následovníci se tohoto nepsaného pravidla drželi. Potřetí se o kandidaturu pokusili například Ulysses S. Grant či Theodore Roosevelt – v obou případech neúspěšně. Jediným prezidentem USA, který získal mandát více než dvakrát, je Franklin Delano Roosevelt. Vzdálený bratranec Theodora vládl mezi lety 1933–1945 a do úřadu byl zvolen dokonce čtyřikrát. Právě jeho dlouhé vládnutí vyvolalo obavy z přílišné koncentrace moci v rukou jedné osoby, které vedly k přijetí zmiňovaného 22. dodatku ústavy a pevnému stanovení maximálně dvou funkčních období prezidenta.

Prezidenti USA po druhé světové válce

Jméno prezidenta Mandát Politická strana Harry S. Truman 1945–1953 Demokraté Dwight D. Eisenhower 1953–1961 Republikáni John F. Kennedy 1961–1963 Demokraté Lyndon B. Johnson 1963–1969 Demokraté Richard Nixon 1969–1974 Republikáni Gerald Ford 1974–1977 Republikáni Jimmy Carter 1977–1981 Demokraté Ronald Reagan 1981–1989 Republikáni George H. W. Bush 1989–1993 Republikáni Bill Clinton 1993–2001 Demokraté George W. Bush 2001–2009 Republikáni Barack Obama 2009–2017 Demokraté Donald Trump 2017–2021 Republikáni Joe Biden 2021–2025 Demokraté Donald Trump od roku 2025 Republikáni

Návrat do prezidentského úřadu po vládě jiného prezidenta, který se povedl Donaldu Trumpovi, je v americké historii velmi ojedinělý. Podobný kousek se dosud podařil jen Groveru Clevelandovi na konci 19. století.

Jeho dvě funkční období oddělila čtyřletá vláda Benjamina Harrisona. Cleveland se počítá jako 22. a 24. prezident USA. Dlouho tak jako jediný stál za nesouladem mezi pořadím prezidentů a počtem osob v prezidentském úřadě. Například Joe Biden je 46. prezidentem USA, ale 45. osobou, která zastává tento úřad. Rozdíl nyní ještě „prohloubí“ Donald Trump.

Kde sledovat přímý přenos inaugurace Donalda Trumpa

Pokud plánujete inauguraci prezidenta USA sledovat v přímém přenosu, budete mít řadu možností. Jedná se o celosvětově významnou událost, kterou bude přenášet většina zpravodajských kanálů. V České republice poběží přenos pokrývající hlavní program inaugurace například na ČT24 či CNN Prima News.

Kde bude přenos dále k dispozici? Jestli si slavnostní akt chcete vychutnat kompletně v angličtině, nalaďte si americké zpravodajské stanice. Přenos nebude chybět například na:

NBC News,

CBS News,

CNN,

ABC News,

Fox News.

Kompletní inauguraci nebo alespoň hlavním bodům programu se budou věnovat i další známé zpravodajské kanály – britská BBC, France 24 nebo Deutsche Welle. Většina zpravodajských stanic nabízí živé přenosy na svých webových stránkách i v rámci vlastních mobilních aplikací.

VIDEO: Donald Trump slaví vítězství v amerických volbách 2024

Vítězný tanec Donalda Trumpa • Síť X Nexta

Program inaugurace prezidenta USA

Inaugurace prezidenta USA je formální ceremonií, při které nová hlava státu oficiálně převezme moc a zahájí své funkční období. K inauguraci dochází na západním průčelí Kapitolu ve Washingtonu (budova, kde sídlí americký Kongres). Předchází jí týdny dlouhých příprav zahrnující zkoušky jednotlivých částí ceremoniálu, testování zvukové techniky a plánování bezpečnostních opatření. Za organizaci inaugurace prezidenta USA zodpovídá Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies (JCCIC, Společný výbor pro inaugurační ceremonie).

Program inaugurace se v jednotlivých letech může mírně lišit. Do jeho podoby mohou zasáhnout vnější události, jako v minulosti například nepříznivé počasí nebo covid-19. Standardně však program zahrnuje následující události:

Ráno (cca 8:30–10:30 místního času)

Nastupující prezident se účastní bohoslužby, obvykle v kostele poblíž Bílého domu (typicky se jedná o kostel Sv. Jana).

Končící prezident přivítá nového prezidenta v Bílém domě, kde posedí u kávy či čaje. Oba prezidenti poté společně jedou limuzínou ke Kapitolu. Například v roce 2021 ale tato tradice nebyla dodržena. Donald Trump se tehdy odmítl zúčastnit inaugurace Joe Bidena.

Dopoledne (cca 10:30–11:30 místního času)

Příjezd hostů ke Kapitolu. Mezi pozvanými nechybí bývalí prezidenti, viceprezidenti, guvernéři a další státní činitelé. Na pódium přicházejí členové Kongresu a Nejvyššího soudu. Na inauguraci se naopak nezvou zahraniční státníci, ostatní státy jsou zastoupené na úrovni velvyslanců.

Zvolený prezident a viceprezident obvykle dorazí za doprovodu svých rodin. Všichni zúčastnění jsou uvedeni na místo na západním průčelí Kapitolu.

Poledne (cca 11:30–13:00 místního času)

Start hlavní části programu, kdy dochází k předání moci. Těsně před polednem skládá přísahu viceprezident. Přísahu mu většinou předčítá některý ze soudců Nejvyššího soudu (nikoliv však předseda).

V pravé poledne skládá přísahu nový prezident. Přednáší mu ji předseda Nejvyššího soudu. Prezident má během přísahy položenou ruku na bibli. Tradičně se používá osobní nebo historicky významná bible z pohledu konkrétního prezidenta. Například v roce 2017 skládal Donald Trump přísahu na dvě bible – Lincolnovu bibli a bibli, kterou dostal od své matky.

Po slavnostní přísaze, která má podle ústavy 35 slov, následuje 21 dělových salv na počest nového vrchního velitele. Prezident poté přednese inaugurační projev. Jde o chvíli, kdy nastíní svoji vizi a plány pro funkční období.

Odpoledne (cca 13:00–15:00 místního času)

Slavnostní oběd v Kapitolu za účasti prezidenta, viceprezidenta a členů Kongresu.

Bývalý prezident po ceremonii typicky opouští Washington D.C.

Pozdní odpoledne (cca 15:00–17:00 místního času)

Inaugurační průvod po Pennsylvania Avenue k Bílému domu. V minulosti chodil prezident v průvodu často pěšky, v dnešní době (i vzhledem k možným bezpečnostním rizikům) jezdí ve speciálně upraveném automobilu a zdraví přítomné občany.

Po průvodu následuje vojenská přehlídka, která zahrnuje vojenské formace, letouny a další slavnostní ukázky vojenské síly.

Večer (cca 19:00–23:00 místního času)

Inaugurační ples, kterého se zúčastní prezident a první dáma, viceprezident s manželkou a další významní hosté.

Jedním z vrcholů plesu je tanec prezidenta s první dámou.

Při příležitosti inaugurace se ve Washingtonu konají další slavnostní plesy.

Pravomoce prezidenta USA

Inaugurace prezidenta USA nevzbuzuje tolik pozornosti jen kvůli tomu, že jde o jednoho z nejznámějších politiků na celém světě. Ve Spojených státech funguje prezidentský systém, pravomoce hlavy státu jsou tedy velmi široké. Volba prezidenta proto zásadně ovlivňuje americkou a potažmo světovou politiku.

Na rozdíl od ČR je prezident v americkém systému hlavou státu i vlády. Členy vlády si prezident také sám jmenuje. Musí je sice schválit Senát, nicméně k zamítnutí členů kabinetu dochází jen vzácně. Vláda není kromě viceprezidenta nijak zakotvena v ústavě a v praxi funguje spíše jako poradní sbor prezidenta.

Pravomoce amerického prezidenta jsou rozsáhlé v domácí i zahraniční politice. Které pravomoce patří k nejdůležitějším?

Veto zákonů : Prezident může vetovat návrhy zákonů schválené Kongresem. Veto může být případně přehlasováno dvoutřetinovou většinou v obou komorách Kongresu.

: Prezident může vetovat návrhy zákonů schválené Kongresem. Veto může být případně přehlasováno dvoutřetinovou většinou v obou komorách Kongresu. Vydávání exekutivních příkazů : Prezident může vydávat exekutivní příkazy, které mají sílu zákona a mohou ovlivnit vnitrostátní i zahraniční politiku. Tyto příkazy mohou být napadeny u soudů nebo Kongresem.

: Prezident může vydávat exekutivní příkazy, které mají sílu zákona a mohou ovlivnit vnitrostátní i zahraniční politiku. Tyto příkazy mohou být napadeny u soudů nebo Kongresem. Vrchní velitel ozbrojených sil : Prezident je vrchním velitelem americké armády a má rozhodující roli při vojenských operacích a strategických plánech. Pravomoc vyhlásit válku však náleží Kongresu. Bez souhlasu Kongresu má prezident právo disponovat armádou po dobu 60 dnů.

: Prezident je vrchním velitelem americké armády a má rozhodující roli při vojenských operacích a strategických plánech. Pravomoc vyhlásit válku však náleží Kongresu. Bez souhlasu Kongresu má prezident právo disponovat armádou po dobu 60 dnů. Jmenování federálních soudců : Prezident jmenuje soudce Nejvyššího soudu a soudce nižších federálních soudů. Jeho nominace musí být schválené Senátem.

: Prezident jmenuje soudce Nejvyššího soudu a soudce nižších federálních soudů. Jeho nominace musí být schválené Senátem. Vedení zahraniční politiky : Prezident hraje hlavní roli ve formování a provádění zahraniční politiky USA, včetně jednání s představiteli cizích států, pořádání summitů a navazování diplomatických vztahů. Hlava státu má pravomoc vyjednávat a uzavírat mezinárodní smlouvy, které však musí být ratifikovány dvoutřetinovou většinou Senátu.

: Prezident hraje hlavní roli ve formování a provádění zahraniční politiky USA, včetně jednání s představiteli cizích států, pořádání summitů a navazování diplomatických vztahů. Hlava státu má pravomoc vyjednávat a uzavírat mezinárodní smlouvy, které však musí být ratifikovány dvoutřetinovou většinou Senátu. Ekonomická politika a návrh rozpočtu : Prezident hraje klíčovou roli při přípravě federálního rozpočtu a navrhování ekonomických opatření, která jsou následně předkládána Kongresu ke schválení.

: Prezident hraje klíčovou roli při přípravě federálního rozpočtu a navrhování ekonomických opatření, která jsou následně předkládána Kongresu ke schválení. Svolání Kongresu : Prezident může svolat mimořádné zasedání obou komor Kongresu.

: Prezident může svolat mimořádné zasedání obou komor Kongresu. Udělení milosti: Prezident může udělit plnou či podmíněnou milost, kterou zmírní trest za federální zločiny (s výjimkou velezrady).

Výsledky voleb v USA 2024

Během inaugurace prezidenta USA 2025 bude do úřadu (znovu)uveden republikán Donald Trump, který v prezidentských volbách porazil kandidátku demokratů Kamalu Harrisovou.

Návrat do Bílého domu Trumpovi zajistilo vítězství v tzv. swing states – státech, kde podpora voličů tradičně osciluje mezi republikány a demokraty. Celkem republikánský kandidát získal více než 300 volitelů. Spolu s prezidentskými volbami se v USA konaly i volby do Sněmovny reprezentantů (dolní komora Kongresu) a třetiny Senátu (horní komora Kongresu).

Rozložení sil v Kongresu je z pohledu prezidenta důležité pro nastolování jeho agendy. Prezident totiž v mnoha situacích potřebuje souhlas zákonodárců. Republikáni budou mít v příštích dvou letech většinu v Senátu a podle aktuálních (stále ještě nekompletních) výsledků směřují k většině i ve Sněmovně reprezentantů. Ani většina v obou komorách Kongresu však nemusí Donaldu Trumpovi zajistit pohodlné vládnutí. V mnoha otázkách proti němu vystupují i straničtí kolegové.