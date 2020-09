Ukraine International Airlines pošlou do New Yorku Boeing 737 | E15.cz

Aerolinky Ukraine International oznámily návrat na linku z Kyjeva do New Yorku. Oproti době před koronavirovou pandemií si ale cestující musí zvyknout na nový, výrazně horší standard služeb. Společnost na linku nasadí letoun určený na regionální tratě, který bude muset na trase doplňovat palivo a cesta mu bude trvat 12 a půl hodiny.

Ukrajinská společnost otevře staronovou linku v prosinci, nabídne dva lety týdně, píše server Avianews. Cestující přepraví Boeing 737-900ER v konfiguraci pro 189 cestujících. Protože ale nepojme dost paliva pro let z Kyjeva až do New Yorku, čeká jej mezipřistání na islandském letišti Keflavík. I tak může vypadat snaha aerolinek o obnovení provozu v situaci, kdy zájem cestujících stále zůstává zhruba na polovině dřívějších hodnot.

Tankovací zastávka na Islandu bude trvat hodinu, další čas si vyžádá nutnost letět méně přímou trasou přes severský ostrov. Let zpět na Ukrajinu bude díky větru v zádech o více než hodinu rychlejší.

Před jarní vlnou koronaviru přitom Ukraine International Airlines nasazovaly na linku do New Yorku dálkové letouny Boeing 767 nebo Boeing 777. Kromě toho, že trasu zvládly na jeden zátah a byly tak téměř o tři hodiny rychlejší, nabídky nesrovnatelně více pohodlí. V obchodní třídě mají cestující k dispozici široká sedadla a i v ekonomické třídě krátí pasažérům čas zábavní systém.

Boeing 737, který běžně létá na mnohem kratších trasách, nic takového nenabízí. Lidé, kteří si připlatí za obchodní třídu, budou usazení na stejné úzké sedačky jako ostatní, pouze v řadě tří sedadel zůstane to prostřední neobsazené.