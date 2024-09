Německý automobilový koncern Volkswagen podruhé za necelé tři měsíce snížil výhled. Nyní pro letošní rok počítá se ziskovou marží okolo 5,6 procenta namísto dříve udávaných 6,5 až sedm procent. Největší evropský výrobce vozů to uvedl ve svém sdělení s tím, že se nedaří jeho stejnojmenné značce a zhoršuje se makroekonomické prostředí.

Volkswagen je tak další v řadě německých automobilových gigantů, kteří byli nuceni snížit prognózu na aktuální fiskální rok, připomíná agentura Reuters. Výrobci vozů se dostávají pod rostoucí tlak kvůli slábnoucí poptávce v Číně, což je největší automobilový trh na světě. Začátkem tohoto měsíce snížily své roční prognózy i Mercedes-Benz a BMW.

Dnešní oznámení přichází také dva dny poté, co Volkswagen zahájil klíčová jednání s nejsilnějšími německými odbory IG Metall o mzdách a ochraně pracovních míst. To by nakonec mohlo vyústit v první uzavření německých továren v historii automobilky.

Podnik nyní očekává, že tržby letos klesnou o 0,7 procenta na 320 miliard eur (přes osm bilionů Kč). Dříve společnost očekávala nárůst tržeb až o pět procent.

Volkswagen uvedl, že výhled snižuje "s ohledem na náročné tržní prostředí a vývoj, který nesplnil původní očekávání, zejména u značek Volkswagen osobní vozy, Volkswagen užitkové vozy a Tech. Components".

Majitel české Škody Auto také snížil výhled celosvětových dodávek na přibližně devět milionů vozů, přičemž dříve očekával nárůst dodávek až o tři procenta z 9,24 milionu vozů v roce 2023.