Odboráři a vedení německého automobilového koncernu Volkswagen se podle zdrojů listu Handelsblatt dohodli na opatřeních, která by měla ušetřit čtyři miliardy eur (100 miliard korun). S kompromisem teď musí souhlasit představenstvo, předsednictvo dozorčí rady a grémium zaměstnanců. Podle Handelsblattu stále není vyloučeno, že jednání nakonec ztroskotají. O kompromisu jednaly odbory IG Metall a vedení VW od pondělí.

Dohoda podle Handelsblattu mimo jiné obsahuje ujednání, podle kterého se bude pro závod v Osnabrücku hledat kupec, menší výroba v Drážďanech se přemění nebo uzavře. Uzavření továren ve Cvikově a v Emdenu, o kterém se také jednalo, se podařilo odborářům odvrátit.

„Může to ještě ztroskotat,“ řekl jeden z obeznámených zdrojů listu Handelsblatt. V představenstvu a dozorčí radě jsou podle něj lidé, kteří požadují tvrdší úsporný kurz i za cenu eskalace sporu s odboráři.

Předběžné dohodě předcházelo více než 60 hodin jednání. Rozhovory byly původně naplánovány na pondělí a úterý, protáhly se ale až do pátku. Jejich cílem bylo dospět k dohodě do Vánoc. Podle odborářů jsou nynější jednání nejdelší, jaké kdy odbory se zástupci koncernu Volkswagen vedly.

Dohoda odborářů a vedení automobilového koncernu Volkswagen vylučuje propouštění z organizačních důvodů do konce roku 2030. Na tiskové konferenci to oznámil oblastní vyjednavač IG Metall pro Dolní Sasko Thorsten Gröger. Koncern přesto hodlá v příštích šesti letech zrušit v Německu přes 35 tisíc pracovních míst. Podle Grögera například po odchodech zaměstnanců do důchodu. Podle výroční zprávy Volkswagenu na konci loňského roku v Německu pro značku pracovalo zhruba 300 tisíc lidí.

Šéfové Volkswagenu před časem avizovali úsporná opatření, která jsou podle nich nutná vzhledem k sílící konkurenci, především v Asii, a zároveň kvůli klesající poptávce. Hovořili mimo jiné o snižování mezd o deset procent, propouštění a nevyloučili ani uzavření některých závodů značky Volkswagen v Německu.

Podle odborářů způsobila problémy koncernu špatná rozhodnutí manažerů, propouštění a uzavírání továren odboráři odmítali. V uplynulých dvou týdnech své požadavky zaměstnanci podpořili dvěma výstražnými stávkami v devíti z deseti závodů v Německu a pohrozili eskalací v novém roce, pokud se tento týden nepodaří dosáhnout kompromisu.

Do koncernu Volkswagen patří i česká automobilka Škoda Auto, které se ale na rozdíl od značky Volkswagen daří. Na konci října uvedla, že celosvětově za tři čtvrtletí zvýšila meziročně výrobu o 5,3 procenta na 780 500 vozů. Vedoucí plánování lidských zdrojů společnosti Škoda Auto Štěpán Lacina koncem listopadu také řekl, že automobilka teď neplánuje propouštění kmenového personálu, snižování stavů se má týkat pouze agenturních pracovníků.