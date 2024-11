Automobilka Volkswagen dál trvá na propouštění a uzavírání továren v Německu, navzdory eskalujícím protestům odborů. Nedělníku Welt am Sonntag to řekl šéf kmenové značky Thomas Schäfer. Je to podle něj nutné, pokud chce firma snížit náklady o čtyři miliardy eur (zhruba 101 miliard Kč).

„Jakékoli řešení musí v konečném důsledku snížit nadbytečnou kapacitu i náklady. Nemůžeme na to jenom nalepit náplast a táhnout to dál. To by se nám později pořádně vymstilo,“ řekl Schäfer týdeníku. Většinu plánovaného snižování počtu pracovních míst v německé automobilce, které společnost nevyčíslila, lze podle Schäfera sice částečně provést běžným úbytkem zaměstnanců a předčasným odchodem do důchodu, to ale nebude stačit.

„Trvalo by to prostě příliš dlouho. Nemá smysl odkládat restrukturalizaci až do roku 2035. Do té doby by nás konkurence nechala za sebou,“ řekl šéf značky Volkswagen. Zdůraznil, že restrukturalizace VW by měla být hotová spíše do tří než do čtyř let.

Schäferova slova dál prohlubují konflikt s odbory, které od prosince vyhrožují stávkami v automobilce, poznamenala agentura Reuters. Odboráři vedení žádají, aby pro jednání o platech a kapacitách předložila automobilka řešení, která vylučují uzavření továren i výrazné propouštění.

Podle Schäfera v současné době není naděje, že by se poptávka v Evropě výrazně zotavila. Poznamenal také, že náklady na pracovní sílu v německých závodech Volkswagenu jsou zhruba dvakrát vyšší než v obdobných továrnách a ve vlastních závodech VW v jižní a východní Evropě.

Šéf značky Volkswagen uvedl, že pokračující úsporné snahy vedly k pozitivnímu vlivu na zisk ve výši přibližně 7,5 miliardy eur, a dodal, že je potřeba ušetřit další čtyři miliardy eur. Společnost v současné době nevidí žádnou možnost, jak se vyhnout uzavírání závodů v Německu. A případné uzavírání se podle Schäfera netýká pouze továren na výrobu aut, ale i závodů na výrobu komponentů.

Napjatá situace je rovněž u dodavatelské společnosti Bosch. Kromě toho, že firma ruší tisíce pracovních míst, zkracuje také pracovní týden a mzdy pro některé své zaměstnance v Německu, aby snížila náklady. Celkem se to týká asi 10 tisíc lidí.

Nesouhlas s těmito opatřeními vyjadřuje podniková rada. Její vedoucí Frank Sell podle agentury DPA uvedl, že zásahem do odměňování zaměstnanců bylo dosaženo nového dna ve spolupráci s vedením, čímž je ohrožen sociální smír v podniku. „Nyní budeme organizovat náš odpor proti těmto plánům na všech úrovních,“ řekl Sell.