Výběr mýta bude dál kontrolovat CGI | E15.cz

Ředitelství silnic a dálnic nemůže včas podepsat smlouvu na kontrolu mýtného systému se společností CGI IT Czech Republic. Bývalý provozovatel mýtného systému Kapsch totiž v pátek podal rozklad proti rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, že výběr auditora proběhl dle zákona. Ten tak musí zakázku znovu přezkoumat. CGI to ale zatím vadit nemusí. ŘSD rozhodlo, že kontrolu výběru mýta bude zatím provádět současný auditor, což je opět společnost CGI.

„Stále trváme na tom, že nastavené podmínky tendru na mýtného auditora poškozovaly všechny uchazeče kromě toho, který mýtnou kontrolu prováděl doposud,“ vysvětlil důvod podání rozkladu tiskový mluvčí Kapsch David Šimoník. „Považujeme rozhodovací praxi antimonopolního úřadu s pravidelnými obraty postojů o 180 stupňů za zvláštní, obtížně předvídatelné a u orgánu dohledu nestandardní,“ doplnil.

ÚOHS si za svým posledním rozhodnutím stojí. „Vyhodnotili jsme, že důvody, kterými zadavatel obhajoval rozdílné ohodnocení kvalifikace pro dosavadní kontrolory mýtného a samotné provozovatele systému mýta, jsou racionální a přiměřené charakteru zakázky a oprávněným potřebám zadavatele,“ řekl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Podmínky, za jakých bude CGI přechodně poskytovat auditorské služby, vycházejí z dosud platné smlouvy. Výši odměny, kterou bude kontrolor pobírat, ŘSD nesdělilo.

CGI, dříve Logica CMG, mýtný systém kontroluje od jeho spuštění v roce 2007. Podle informací MF Dnes firma zvítězila i v novém desetiletém tendru. Ten počítal s částkou 495 milionů korun, zájemci v soutěži ale nabídli výrazně nižší ceny. Společnost CGI požadovala 215 milionů korun a druhý Kapsch zhruba 300 milionů korun.

Úkolem auditora je průběžné měření jednak provozu vozidel na zpoplatněných úsecích, jednak kontrola objemu vybraného mýta. Podle výsledků pak kontrolor vyhodnocuje účinnost mýtného systému.

Konsorcium CzechToll a SkyToll se zavázalo, že na dálnicích dokáže odhalit až 99 procent neplatících kamionů a 95 procent neplatičů na silnicích první třídy. Pokud by efektivita kontroly byla nižší, muselo by konsorcium tyto výpadky zaplatit. Bez mýtného auditora, který by dokázal rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou efektivitou odhalování neplatících kamionů, by stát o tuto rozdílnou sumu přicházel, aniž by o tom věděl.