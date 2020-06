Konec přímých linek z Prahy do Číny může být definitivní | E15.cz

Nad návratem čínských aerolinek na pražské letiště po koronavirové přestávce visí otazníky. Dopravci zatím nepotvrdili žádné termíny ani to, zda se vrátí na všechny původní tratě. Podle Čínsko-českého leteckého spolku navíc hrozí, že kvůli politickým tlakům čínské aerolinky zruší lety docela. S návratem na linky do Prahy navíc nespěchají ani další dálkoví provozovatelé.

Přímé lety z Číny zakázalo kvůli koronaviru už na konci ledna české ministerstvo zdravotnictví. Následně obdobné opatření vyhlásil i čínský úřad pro civilní letectví CAAC. „Nemáme žádné informace o případné obnově leteckého provozu do čínských destinací, nicméně příslušná jednání probíhají,“ uvádí mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

Obnova provozu v původní podobě je podle prezidenta Čínsko-českého leteckého spolku Petra Hýla nejistá. „S aerolinkami jsme v kontaktu, jaké budou sítě po uvolnění koronavirovych omezení ze strany CAAC, je teď nejasné,“ říká.

Konečné slovo však podle něj nemusí mít vedení aerolinek, ale vláda v Pekingu. „Jestli poletí pan předseda (Senátu – pozn. red.) Vystrčil na Tchaj-wan, jednou cestou šmahem ukončí všechny čtyři linky do Číny, zatluče hřebík do rakve myšlence Prahy jako středoevropského leteckého hubu a škrtne příjmy od čínských turistů přesahující šestnáct miliard korun ročně plus byznys všech subjektů s čínskými aeroliniemi,“ tvrdí Hýl.

Vystrčil plánuje cestu na ostrov, který Čína považuje za součást svého území, na přelomu srpna a září. Šéfa Senátu by měla doprovodit podnikatelská delegace. Na návštěvu Tchaj-wanu se chystal i Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera.

Situace kolem čínských linek do Prahy se přitom komplikovala už před propuknutím pandemie koronaviru. Společnost Hainan Airlines podle dřívějších informací týdeníku Respekt totiž už na konci ledna přestala prodávat letenky na linku z Pekingu do Prahy na data po 28. únoru. Česká vláda přitom zákaz přímých letů do Číny vyhlásila až na začátku února. Respekt ukončení letů dával do souvislosti se spory pražské radnice s Čínou.

Jako dlouhodobá záležitost se jeví i přerušení českých aktivit China Eastern Airlines. Společnost na konci dubna uzavřela své české zastoupení a obchodním partnerům oznámila, že už s obnovou linek z Prahy do Šanghaje a Si-anu nepočítá, napsal server Zdopravy.cz. Společnost Sichuan Airlines, která provozovala linku z Čcheng-tu, své plány neupřesnila.

Přinejmenším v případě Hainan Airlines se ovšem nabízí otázka, zda jsou důvodem ukončení linky pouze politické důvody. Skupina HNA, jejíž součástí jsou i Hainan Airliens, se totiž už několik měsíců potácí na pokraji krachu. Kvůli nespláceným fakturám čelí Hainan Group řadě žalob a panamská přepravní společnost China Joy Shipping podala u soudu v Hongkongu návrh na likvidaci skupiny.