Koronavirus otevírá cestu k útoku Ryanairu a spol. | E15.cz

Německé aerolinky sice vyhrály boj o státní pomoc, další bitvy ji ale čekají. Společnost se musela z rozhodnutí regulátorů vzdát práv přistávat na některých letištích, na která už mají políčeno její nízkonákladoví rivalové. Ti také stojí v opozici proti pomoci států pro aerolinky. A to se zdaleka netýká jen Lufthansy.

Lufthansa získá od německé vlády devět miliard eur. Aby pomoci dala zelenou i Evropská komise, musí dopravce snížit počet letadel na základnách ve Frankfurtu a Mnichově a vzdát se na těchto letištích celkem 24 slotů, tedy časových oken pro vzlety a přistání.

Státní miliardy získaly i další velké evropské síťové aerolinky Air France-KLM, v menší míře se státní pomoci těší i British Airways nebo Iberia.

Příležitost k útoku na oslabené konkurenty vycítili velcí nízkonákladoví dopravci Easyjet, Ryanair a Wizz Air, které koronavirová krize zastihla v lepší finanční kondici. „Snažíme se této situace využít ve svůj prospěch,“ citovala agentura Bloomberg šéfa Wizz Airu Jozsefa Varadiho. „Lufthansa získala obrovskou finanční výhodu, ale poté, co přijala tyto peníze, se bude muset restrukturalizovat. Takže Německo představuje příležitost,“ dodal.

I nízkonákladoví dopravci dosáhli na státní pomoc a také oni škrtají náklady a propouštějí. Ryanair, Wizz Air a Easyjet využily stomilionové úvěry od britské vlády. Jde ale o pomoc vratnou a ve srovnání s penězi pro Lufthansu a sedmi miliardami eur pro Air France-KLM od francouzské vlády, k nimž se brzy přidá nizozemská státní pomoc, se jedná o drobné.

Uvolněné sloty v Mnichově a Frankfurtu budou moci během následujících 18 měsíců získat pouze aerolinky, které na letišti dosud nebyly přítomné. Ryanair tak může expandovat do Mnichova, a Easyjet naopak do Frankfurtu. Wizz Air má podle tohoto pravidla otevřenou cestu do obou měst.

Prostor pro konkurenci se otevírá i ve Francii. Air France-KLM do konce roku 2021 v rámci restrukturalizace sníží kapacitu na domácím trhu o 40 procent, řekl akcionářům šéf aerolinek Ben Smith.

V Británii aerolinky British Airways a Virgin Atlantic Airways naznačily, že se stáhnou z Londýnského letiště Gatwick, aby se soustředily na své pozice na Heathrow. A Evropská komise zřejmě začne zkoumat znárodnění italských aerolinek Alitalia. Ty by mohly regulátory uklidnit tím, že se vzdají některých slotů v Milánu a v Římě, očekává Bloomberg.

Nízkonákladové aerolinky se zajímají i o český trh. Šéf Ryanairu Michael O'Leary před nedávnem v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že pokud by zkrachovaly české Smartwings, „Ryanair a další společnosti jistě budou ochotné tu kapacitu v Praze zaplnit. Praha je velmi atraktivní destinace a my všichni tu své kapacity budeme navyšovat“.

Ryanair hodlá proti konkurenci bojovat i jinak. O'Leary kritizuje státní pomoc vlajkovým dopravcům, kterou považuje za neefektivní a nadstandardní a pohrozil žalobou u Evropské unie, která by měla podporu zastavit.