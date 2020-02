Airbus A350 má problém, rozlité nápoje vypínají motory | E15.cz

Nápoj rozlitý na centrální přístrojový panel mezi sedadly pilotů ve dvou zaznamenaných případech protekl až na kabelové vedení umístěné pod ním, které zkratoval, čímž vyřadil z provozu jeden z motorů. Pilotům se pohonnou jednotku ani v jednom z případů nepodařilo znovu nahodit a museli nouzově přistát na nejbližším letišti.

„Tento stav, pokud není napraven, může vést k neřízenému odstavení obou motorů, ve výsledku to může znamenat vynucené přistání s možným poškozením letadla nebo zraněním cestujících,“ uvádí direktiva EASA.

Podle dřívější zprávy severu FlightGlobal k prvnímu takovému incidentu došlo loni 9. listopadu. Motor vynechal zhruba hodinu poté, co jeden z pilotů vylil na středový panel v kokpitu čaj. Případ se pravděpodobně odehrál na letu jihokorejské společnosti Asiana ze Soulu do Singapuru, který musel být odkloněn do filipínské Manily.

Podruhé motor vynechal 21. ledna na letu amerických Delta Air Lines z Detroitu do Soulu, a to asi patnáct minut po nehodě s nápojem. Letadlo muselo přistát na Aljašce.

Airbus na problém upozornil provozovatele letadla 30. ledna. Zároveň doplnil letový manuál o předpis, jak postupovat, pokud se v kokpitu navzdory zákazu tekutina rozlije. EASA očekává, že současná direktiva je pouze dočasná a bude změněna až poté, co Airbus navrhne trvalé řešení.