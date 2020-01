Aerion sází na nadzvukové komerční lety | E15.cz

Do roku 2024 má vzlétnout první nadzvukový obchodní letoun nevadské společnosti Aerion. Na konferenci banky UBS v New Yorku to oznámil šéf firmy Tom Vice. Pokud by společnost cíl splnila, civilní nadzvuková doprava by se dočkala dlouho očekávaného návratu na nebe – dvě dekády po konci legendárních letadel Concorde.

Aerion těží ze spolupráce s americkým výrobcem letadel Boeing, který do společnosti dříve významně investoval a který jí poskytuje inženýrské, výrobní a letecké testovací služby. Vyvíjený letoun pro nejvýše dvanáct pasažérů má rychlostí téměř dvojnásobně překonat běžná komerční letadla, připomněla stanice CNBC. Vyvíjený model AS2 má za hodinu uletět přes 1600 kilometrů.

Během deseti let může Aerion prodat až tři sta letadel a dosáhnout příjmů čtyřicet miliard korun, tvrdí Vice. „Nemyslím si, že lidé chtějí dvacet hodin vězet v konzervě v desetikilometrové výšce. Trh s tryskáči dozrál k tomu, aby to změnil,“ prohlásil Vice s tím, že se za posledních šedesát let podařilo navýšit rychlost letadel jen o desetinu.

Aerion předpokládá, že se investice do vývoje vyšplhají na čtyři miliardy dolarů, přičemž čtvrtinu z této sumy spolkne vývoj samotného motoru od General Electric. Výdaj se ale zatím zřejmě vyplácí, předběžné objednávky na nový stroj už dnes činí 2,5 miliardy dolarů, do konce letošního roku se mají dle Vice ještě o miliardu zvýšit. Jeden letoun vyjde kupce na 120 milionů dolarů. První objednávky přijal Aerion už v roce 2015 od společnosti Flexjet – její majitel Kenn Ricci uvedl, že stroj chce využívat hlavně na letech do Číny, která nadzvukové létání nezakazuje.

Částečnou inspirací byla pro nevadský Aerion i letadla Concorde, jejichž konec způsobil mimo jiné i hlasitý aerodynamický třesk. Toho se má Aerion vyvarovat díky moderním technologiím a materiálům.

Příští roky tak budou pro výrobce klíčové, píše CNBC: první letoun má být zhotovený do tří let, v rámci komerčního provozu mají stroje létat od roku 2026.

Mezi nejvážnější konkurenty Aerionu patří firma Boom Supersonic z Denveru, jejíž letoun až pro 55 cestujících se má prvně vznést okolo roku 2023 a létat rychlostí až 2700 kilometrů v hodině. Ke konkurenci se řadí například i Spike Aerospace a další firmy.