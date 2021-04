Obchvat Olbramovic bude hotový za dva roky. Podívejte se | E15.cz

Na silnici I/3 z Prahy do Českých Budějovic se stavaři po třiceti letech debat a příprav pustili do stavby obchvatu středočeské obce Olbramovice. Obec, u ve které se hlavně o víkendech pravidelně tvoří vleklé kolony, by si měla od hustého provozu definitivně oddychnout za dva roky.

„Vždycky jsem říkal, že dokud neuvidím bagr, který se zakousne do země, nebudu věřit, že ten obchvat bude,“ řekl v úterý při slavnostním zahájení stavby Ivan Novák, starosta Olbramovic, kde žije zhruba 1300 obyvatel. Příprava stavby se několikrát zastavila kvůli finanční náročnosti a objevily se i pochyby o její potřebnosti.

Úřady v minulosti musely také řešit řadu odvolání proto stavebnímu povolení, a ministerstvo dopravy je dokonce jednou zrušilo. Námitky pravidelně podávala místní společnost Davo Corporation provozující v obci autobazar, čerpací stanici a automyčku nebo firma Imoba z holdingu Agrofert, která vlastní blízkou farmu Čapí hnízdo proslulou z kauzy premiéra Andreje Babiše (ANO).

Obchvat odmítala i menší část obyvatel Olbramovic, mimo jiné lidé z místní části Městečko, kolem jejichž domů nová silnice povede.

Stavbu naopak dlouhodobě prosazovala olbramovická radnice nebo místní spolek pro vybudování obchvatu. V letní sezóně totiž po silnici, která obec prakticky dělí vedví, denně projede až třicet tisíc aut.

Mapka obchvatu Olbramovic: Mapka obchvatu Olbramovic Autor: ŘSD

Obchvat Olbramovic postaví společnost M-Silnice za 321 milionů korun. Komunikace dlouhá 3,4 kilometrů má být hotová v březnu 2023.

Provoz z přetíženého hlavního tahu za České Budějovice a do Rakouska by do budoucna měla odvést připravovaná stavba dálnice D3 na území středních Čech. Ta ale ještě nemá ani finálně schválenou trasu a její příprava ještě podle Ředitelství silnic a dálnic potrvá nejméně několik let. Pokud by hrozily další průtahy, bude podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla nutné vybudovat také obchvat Miličina, který silnice I/3 také protíná. Tam je však projekt obchvatu na samém počátku.