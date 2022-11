Zastavte gigafactory, žádají piloti z Plzně před německou ambasádou | E15.cz

Před velvyslanectvím se sešlo necelých 30 protestujících s transparentem "Stop gigafactory" a přeškrtnutými logy Volkswagenu.

„Tímto způsobem chceme Volkswagenu sdělit, že není vítán,“ říká spolumajitel letecké školy Aviatický klub Luděk Kraus. Dosavadní snahy společností a sdružení působících na letišti o komunikaci přímo s automobilkou podle Krause selhaly. Připomíná, že na zaslaný dopis automobilka nereagovala, neodpověděla ani na další otevřený dopis, který aviatici předali zástupcům automobilky během jejích říjnové návštěvy na letišti v Líních.

Podle spoluorganizátora protestu Michala Švihly má smysl se prostřednictvím velvyslanectví obracet na německý stát, protože menšinovým akcionářem koncernu Volkswagen je spolková země Dolní Sasko.

„Nejsme obecně proti stavbě gigafactory. Pokud vyroste mimo vzletovou a přistávací dráhu a mimo hangáry, vadit nám nebude,“ říká s tím, že součástí areálu letiště jsou další rozsáhlé pozemky, na nichž má vzniknout průmyslová zóna. „Zatím nám nikdo nevysvětli, proč by továrna měla vzniknout právě u nás, proč se neuvažuje také o jiných lokalitách,“ dodává.

Rušení letiště je podle Švihly nesmyslné i vzhledem k mezinárodní situaci. „Od druhé světové války si žádný evropský stát nezrušil vojenské letiště. Tedy až na Českou republiku, už jsme si zlikvidovali letiště v Plzni na Borech, potom letiště v Žatci a teď se Czech Invest rozhodl zničit letiště v Líních. Jednou se přijde na to, že letiště bude chybět, obzvláště na západě Čech,“ myslí si Švihla.

Video se připravuje ... Gigafactory Volkswagen v Česku: Jaká jsou možná pozitiva a negativa? • VIDEO Videohub

Petr Kutný, ředitel společnosti PlaneStation Pilsen, která letiště provozuje, sice protest podporuje, ale neočekává, že by piloti na německém velvyslanectví uspěli. „Volkswagen je soukromá firma, nemyslím si, že by proti ní německá vláda mohla nějak zasáhnout,“ řekl.

Německa ambasáda uvádí, že ve věci nemůže nic podniknout. „O možnosti výstavby továrny na baterie u Plzně rozhoduje výhradně koncern VW. Německé velvyslanectví v Praze ani spolková vláda nemají na rozhodnutí vliv,“ sdělila Petra Venušová z tiskového oddělení ambasády.

Společnost měla letiště v Líních pronajaté na padesát let, ministerstvo obrany jí ale smlouvu v roce 2013 vypovědělo. PlaneStation Pilsen považuje tento jednostranný akt za neplatný a s ministerstvem se kvůli tomu soudí.

Volkswagen se zatím nerozhodl, zda novou továrnu postaví v Česku. Zvažuje i lokality v Polsku a Maďarsku, jasno má být do konce roku.

„Škoda dělá vše pro to, aby si Volkswagen Česko vybral. Jednalo by se o vůbec nejvyšší investici soukromého investora v zemi. Soupeříme ale s dalšími státy,“ řekl v nedávném rozhovoru pro deník E15 šéf automobilky Klaus Zellmer. Za velkou výhodu Česka považuje polohu potenciální továrny s ohledem na logistiku. Vyrobené baterie by proudily mimo jiné do Německa, Maďarska a na Slovensko.

Odpor některých lidí proti gigafactory Zellmer vnímá. „Na regionální úrovni musíme dále vysvětlovat, proč je pro celé Česko gigafactory tak důležitá a samozřejmě také, jaké může mít přínosy pro kraj i samotné obce. Desetinu českého HDP vytváří autoprůmysl, více než pětinu exportu představují automobily,“ uzavírá šéf Škody Auto.

Další demonstraci svolává přímo na letiště na příští týden Český svaz letectví. Ve středu budou o gigafactory v Plzni jednat člen představenstva Škody Auto Martin Jahn a ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) s představiteli Plzeňského kraje, Plzně a dalších dotčených obcí a také s uživateli letiště.