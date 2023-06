Ze Šternberka do Monaka aneb Jak jediný Čech „píská“ závody nejen elektrických formulí | e15.cz

Byl to Papa, otec a legendární francouzský herec, kdo nasměroval životní kariéru úspěšného závodníka Paula Belmonda k formulím. A stejně tak otec Tomáše Kunce přivedl do světa rychlých kol svého syna. Elektrické formule cesty obou propojily. Kunc zasedá mezi trojicí sportovních komisařů, kteří dbají na fair-play během závodů, a jejich soud vždy doplňuje o svůj pohled z praxe i některý z bývalých či aktivních pilotů. To jsou chvíle, kdy se Tomáš Kunc s Paulem Belmondem setkávají. „Vyprávěl, jak trávil dětství v Monaku a Nice. Když ho táta vzal na první velkou cenu Monaka, hned věděl, že chce být závodníkem. Tam se vše rozhodlo. Vždy se mi s ním velmi příjemně spolupracuje,“ vychvaluje Kunc Belmonda mladšího.

Formule, která může do Londýna. Rodák ze Šternberku nejprve spolupořádal domácí závody do vrchu na legendární trati Ecce Homo, nedlouho poté přešel v roce 2006 do Autoklubu ČR. V jeho dresu objížděl české sportovní podniky, později i ty mezinárodní: například proslulé vytrvalostní závody v Le Mans.