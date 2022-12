Avatar 2 vynesl miliardu dolarů. Nejúspěšnější film roku zatím nesesadil | E15.cz

Očekávaný film Avatar: The Way of The Water nezklamal. Celosvětově dokázal za pouhé dva týdny v kinech utržit přes miliardu dolarů. Provozovatelé českých kin se rovněž těší z vysoce nadprůměrné návštěvnosti a ještě lepších tržeb. „Vypadá to, že Česko zažilo historicky druhý nejvýdělečnější premiérový víkend,“ uvádí šéf sítě Cinestar Jan Bradáč.

Celosvětový trhák Jamese Camerona se letos stal teprve třetím filmem, který miliardový milník překročil. Kromě něj to je pak snímek Jurský svět: Nadvláda, ale i Top Gun: Maverick. Pro srovnání, loni bylo „miliardových“ filmů uvedeno rovnou devět. Nový Avatar však miliardu získal zdaleka nejrychleji, napsal kulturní týdeník Variety. Informuje o tom zpravodajský web CNBC.

Režisér James Cameron odhadl, že druhý Avatar se bude úspěšně prodávat i v novém roce. Je to navíc podle něj nutné, protože rozpočet snímku byl 350 milionů dolarů (asi osm miliard korun), a to bez marketingových poplatků, které činily sto milionů dolarů (asi 2,8 miliardy korun).

Bradáč druhému Avataru také velmi věří. „Najde si své diváky téměř v každé generaci nehledě na jejich žánrové zaměření. V tom má film značnou výhodu například oproti takzvaným marvelovkám, které na tak širokou veřejnost necílí,“ dodává. Na první příčce nejvýdělečnějších premiérových víkendů se zatím drží film Avengers: Endgame.

Čeští provozovatelé kin se tedy radují z nadprůměrně vysokých tržeb. „Aktuálně po druhém týdnu do českých kin zavítalo na Avatar: The Way of The Water 618 tisíc diváků a do pokladen zamířilo více než 122 milionů korun,“ uvádí Bradáč, který předpokládá, že „na Avatara“ do Nového roku v Česku dorazí 800 tisíc diváků a kina utrží 150 milionů korun.

Ačkoliv někteří diváci předpovídali, že americká pokladna letos překročí osm nebo devět miliard dolarů, tyto naděje byly částečně zmařeny kvůli zpožděným velkorozpočtovým filmům. Mezi ně patří například velmi očekávaný film Toma Cruise Mission: Impossible – Odplata a další.

„Mohli jsme se ocitnout v situaci, kdy bychom měli v jednom roce dva obrovské trháky Toma Cruise,“ říká ředitel redakce BoxOffice Daniel Loría. Právě některá tato opoždění podle Loría zapříčinila zejména na americkém trhu neuspokojivá čísla v prodejích vstupenek.

Navzdory tomu, že je letos oproti roku 2019 celosvětově v kinech o 40 procent méně filmového obsahu, se diváci podle všeho nechtějí vzdát filmového zážitku. Už si ale více vybírají jednotlivé tituly, za které utratí peníze. „Z kin například postupně mizejí kriminálky a nahrazují je především takzvané marvelovky, komedie a rodinné či animované filmy,“ upozorňuje zakladatel webu Filmtoro Tomáš Vyskočil.

Tvrdí, že se z kin postupně stane „eventová“ záležitost. „Lidé budou chodit do kina jako na koncerty. Už od toho budou očekávat něco jiného než doposud a budou si pečlivě vybírat tituly,“ dodává Vyskočil.

První Avatar vydělal 2,97 miliardy dolarů (asi 67,7 miliardy korun), což je číslo, které druhý díl bude překonávat stěží, tvrdí Variety. Za důvod považuje nárůst koronavirových případů v Číně a pokračující ruskou invazi na Ukrajině, která přiměla společnost Disney odložit uvedení snímku v Rusku, které by jinak pro film bylo velkým trhem. „Společnost Disney a 20th Century Studios se budou muset se ztrátou těchto dvou stěžejních trhů nějak vyrovnat,“ dodává Bradáč.

TOP 10 nejvýdělečnějších filmů v roce 2022