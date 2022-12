Nejočekávanější filmy 2023: Oppenheimer, Napoleon i Duna 2 | E15.cz

Ani v příštím roce nebude o filmové premiéry nouze, postupně se představí několik snímků. Řada z nich na svou premiéru dlouho čekala, protože její datum se nejen kvůli pandemii často i několikrát posouvalo. Těšit se diváci mohou na pokračování sci-fi snímku Duna, pátý díl filmové série o Indiana Jonesovi, životopisný snímek Oppenheimer, westernové drama Killers of the Flower Moon a na mnoho dalšího.

Operace Fortune: Ruse de guerre (Operation Fortune: Ruse de guerre)

Režie : Guy Ritchie

: Guy Ritchie Hrají : Jason Statham, Josh Hartnett, Hugh Grant a další

: Jason Statham, Josh Hartnett, Hugh Grant a další Produkční studio : Miramax, STX Films

: Miramax, STX Films Distribuce : STX Films

: STX Films Premiéra: 4. ledna 2023

Hned začátkem ledna vtrhne do kin akční komedie britského režiséra Guye Ritchieho, která vypráví příběh agenta jménem Orson Fortune (Jason Statham). Jeho úkolem je zastavit bohatého překupníka se zbraněmi Grega Simmondse (Hugh Grant), který by prodejem nové smrtící technologie mohl narušit světový řád. Fortunovi pomáhá nejen tým špičkových agentů, ale také filmová hvězda Danny Francesco (Josh Hartnett).

Video se připravuje ... Operace Fortune: Ruse de guerre (trailer) • VIDEO Vertical Entertainment CZ - Milujeme filmy

John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) )

Režie : Chad Stahelski

: Chad Stahelski Hrají : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane a další

: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane a další Produkční studio : Summit Entertainment, Thunder Road Pictures, 87Eleven Productions

: Summit Entertainment, Thunder Road Pictures, 87Eleven Productions Distribuce : Lionsgate

: Lionsgate Rozpočet : 90 milionů dolarů

: 90 milionů dolarů Premiéra: 24. března 2023

V březnu se divákům představí americký akční thriller John Wick: Kapitola 4 s Keanu Reevesem v hlavní roli. Snímek naváže na úspěšný třetí díl série, který celosvětově utržil více než 300 milionů dolarů. John Wick je nájemný zabiják, který by si rád užíval důchodu. To by ovšem na jeho hlavu nesměla být vypsána odměna. High Table, tedy rada zločineckých lordů, vysílá další zabijáky, kteří ho mají zneškodnit. Wick se jim musí ubránit a současně se snaží vypátrat nejmocnější členy podsvětí.

Video se připravuje ... John Wick: Kapitola 4 (trailer) • VIDEO Lionsgate Movies

Dungeons & Dragons: Čest zlodějů (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)

Režie : John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein Hrají : Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Hugh Grant a další

: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Hugh Grant a další Produkční studio : eOne

: eOne Distribuce : Paramount Pictures

: Paramount Pictures Premiéra: 31. března 2023

Filmového zpracování oblíbené stolní hry Dračí doupě (Dungeons & Dragons) se tentokrát ujalo režisérské duo John Francis Daley a Jonathan M. Goldstein. Výsledkem je fantasy snímek, který sleduje dobrodružnou výpravu party zlodějů. Po zjištění, že pomáhali nesprávné osobě, se hlavní hrdinové snaží napravit své chyby a ukrást ztracenou relikvii.

Video se připravuje ... Dungeons & Dragons: Čest zlodějů • VIDEO Paramount Pictures

Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3)

Režie : James Gunn

: James Gunn Hrají : Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Bradley Cooper a další

: Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Bradley Cooper a další Produkční studio : Marvel Studios

: Marvel Studios Distribuce : Walt Disney Studios Motion Pictures

: Walt Disney Studios Motion Pictures Premiéra: 5. května 2023

V příštím roce se můžeme těšit i na několik „marvelovek“, tedy filmů se superhrdiny z komiksového vydavatelství Marvel Comics. Jednou z novinek je třetí pokračování série Strážci Galaxie, které se v kinech objeví začátkem května. Peter Quill (Chris Pratt) tentokrát povede partu superhrdinů na vůbec poslední misi, jejímž cílem bude záchrana nejen jednoho ze Strážců, ale také celého vesmíru. Tvůrci potvrdili, že třetí díl bude oficiálním zakončením oblíbené ságy.

Video se připravuje ... Strážci Galaxie: Volume 3 (trailer) • VIDEO Marvel Entertainment

Killers of the Flower Moon

Režie : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Hrají : Leonardo DiCaprio, Robert De Niro a další

: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro a další Produkční studio : Apple Original Films, Imperative Entertainment, Sikelia Productions, Appian Way Productions

: Apple Original Films, Imperative Entertainment, Sikelia Productions, Appian Way Productions Distribuce : Paramount Pictures, Apple Studios

: Paramount Pictures, Apple Studios Rozpočet : 200 milionů dolarů

: 200 milionů dolarů Premiéra: květen 2023

Dlouho očekávané westernové drama Killers of the Flower Moon legendárního režiséra Martina Scorseseho je filmovou adaptací stejnojmenné knihy Davida Granna. Vypráví příběh členů amerického kmene Osage, kteří byli ve 20. letech 20. století za nejasných okolností zavražděni. Tyto události vyvolaly rozsáhlé vyšetřování ze strany v té době nedávno založené FBI. Ještě než se film objeví exkluzivně na streamovací platformě Apple TV+, měl by být uveden v kinech.

Killers of the Flower Moon Autor: Apple TV

The Flash

Režie : Andy Muschietti

: Andy Muschietti Hrají : Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton a další

: Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton a další Produkční studio : Warner Bros. Pictures, DC Studios

: Warner Bros. Pictures, DC Studios Distribuce : Warner Bros. Pictures

: Warner Bros. Pictures Rozpočet : 200 milionů dolarů

: 200 milionů dolarů Premiéra: 16. června 2023

Režisér Andy Muschietti nechává v akčním filmu The Flash ožít stejnojmennou komiksovou postavu z dílny vydavatelství DC Comics. Ezra Miller se jako The Flash vrací zpět v čase, aby zabránil vraždě své matky. Jeho jednání ale vyvolává nečekané následky. Ve filmu se objeví i další superhrdinové včetně Batmana, kterého tu ztvární Michael Keaton i Ben Affleck.

Video se připravuje ... The Flash (trailer) • VIDEO ONE Media

Indiana Jones a disk osudu (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Režie : James Mangold

: James Mangold Hrají : Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas a další

: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas a další Produkční studio : Lucasfilm Ltd.

: Lucasfilm Ltd. Distribuce : Walt Disney Studios Motion Pictures

: Walt Disney Studios Motion Pictures Premiéra : 30. června 2023

: 30. června 2023 Startovní platforma: kino

V polovině roku se poprvé odvysílá pátý díl kultovní filmové série, která zachycuje příběhy slavného archeologa ztvárněného Harrisonem Fordem. Ten se do své role vrací po celých patnácti letech, aby se opět utkal s nacisty, svými častými protivníky. Děj filmu vrací hlavního hrdinu do 60. let minulého století, kdy americká vláda začala spolupracovat s bývalými nacisty, aby vyhrála studenoválečnou soutěž o přistání na Měsíci – a Indiana Jones je tím přirozeně znepokojen. Jedná se o první snímek ze série, který nerežíroval Steven Spielberg a nenapsal George Lucas. Oba ovšem na filmu spolupracovali v pozici producentů.

Video se připravuje ... Indiana Jones a volání osudu - Oficiální Trailer • VIDEO Cartoons Czechia

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)

Režie : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Hrají : Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg

: Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg Produkční studio : Skydance, TC Productions

: Skydance, TC Productions Distribuce : Paramount Pictures

: Paramount Pictures Rozpočet : 290 milionů dolarů

: 290 milionů dolarů Premiéra: 14. července 2023

V červenci se představí už sedmý díl akční filmové série, který naváže na předchozí snímek Mission: Impossible – Fallout. Hlavní roli ve filmu režiséra Christophera McQuarrieho opět ztvární Tom Cruise. Současně probíhá natáčení dalšího, už osmého filmu, který by se měl na filmových plátnech objevit přibližně o rok později.

Video se připravuje ... Mission: Impossible Odplata - První část (trailer) • VIDEO CinemArtCZ

Oppenheimer

Režie : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Hrají : Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt a další

: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt a další Produkční studio : Universal Pictures, Syncopy Inc., Atlas Entertainment

: Universal Pictures, Syncopy Inc., Atlas Entertainment Distribuce : Universal Pictures

: Universal Pictures Rozpočet : 100 milionů dolarů

: 100 milionů dolarů Premiéra: 21. července 2023

Americký životopisný film napsaný na motivy biografické knihy American Prometheus zachycuje příběh teoretického fyzika J. Roberta Oppenheimera. Ten vedl tajnou laboratoř v Los Alamos a během druhé světové války řídil i vývoj první jaderné zbraně v rámci projektu Manhattan. Oppenheimerovi se proto přezdívá „otec atomové bomby“. Zajímavostí je, že první test jaderné zbraně se ve filmu obešel zcela bez digitálních efektů.

Video se připravuje ... Oppenheimer (trailer) • VIDEO Entertainment Tonight

Barbie

Režie : Greta Gerwig

: Greta Gerwig Hrají : Margot Robbie, Ryan Gosling a další

: Margot Robbie, Ryan Gosling a další Produkční studio : LuckyChap Entertainment, Mattel Films, Heyday Films

: LuckyChap Entertainment, Mattel Films, Heyday Films Distribuce : Warner Bros. Pictures

: Warner Bros. Pictures Rozpočet : 100 milionů dolarů

: 100 milionů dolarů Premiéra : 21. července 2023

Akční komedie režisérky Grety Gerwig je inspirovaná populární kolekcí panenek Barbie od značky Matell. Ve filmovém zpracování je panenka Barbie (Margot Robbie) vyloučena z „Barbielendu“, protože jí chybí pověstná dokonalost. Ocitá se proto ve skutečném světě, aby tady zažila nová dobrodružství.

Video se připravuje ... Barbie (trailer) • VIDEO Screen Culture Plus

Bratři

Režie : Tomáš Mašín

: Tomáš Mašín Hrají : Oskar Hes, Jan Nedbal, Tatiana Dyková, Matěj Hádek a další

: Oskar Hes, Jan Nedbal, Tatiana Dyková, Matěj Hádek a další Premiéra: 26. října 2023

Otázka, jestli byli bratři Mašínové hrdinové, nebo vrazi, rozděluje společnost už dlouhá léta. Vnést do případu trochu nového světla se nyní rozhodl režisér Tomáš Mašín, kterého s bratry pojí vzdálený příbuzenský vztah. Snímek znovu převypráví příběh Josefa (Oskar Hes) a Ctirada (Jan Nedbal) Mašínových, kteří se aktivním protikomunistickým odbojem pokusili navázat na působení svého otce Josefa Mašína, člena protinacistické odbojové organizace Tři Králové.

Dune: Part Two

Režie : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Hrají : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya

: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya Produkční studio : Legendary Pictures

: Legendary Pictures Distribuce : ​​Warner Bros. Pictures

: ​​Warner Bros. Pictures Premiéra: 3. listopadu 2023

V listopadu zavítá do kin druhý díl filmové adaptace stejnojmenného sci-fi románu Franka Herberta. Ten minimálně svým dějem naváže na úspěšný první díl, který zaznamenal celosvětové tržby převyšující hodnotu 400 milionů dolarů a na letošním udílení cen Oscar obdržel hned šest ocenění. Druhý díl bude sledovat pokračující dobrodružství Paula Atreida (Timothée Chalamet), který se spojil s domorodým pouštním národem Fremenů, jehož příslušnicí je i Chani (Zendaya).

Duna Autor: Vertical Ent., Warner Bros.

Wonka

Režie : Paul King

: Paul King Hrají : Timothée Chalamet, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson a další

: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson a další Produkční studio : Heyday Films Distribuce: Warner Bros. Pictures

: Heyday Films Distribuce: Warner Bros. Pictures Premiéra: 15. prosince 2023

Willy Wonka je hlavní postava knihy Karlík a továrna na čokoládu. Ta se v roce 2005 dočkala filmového zpracování, které vzniklo pod taktovkou Tima Burtona a hlavní roli v něm ztvárnil Johnny Depp. Právě Willy Wonka se koncem příštího roku znovu objeví na filmových plátnech. Dobrodružná fantasy komedie režiséra Paula Kinga se zaměřuje na mladého Willyho Wonku (Timothée Chalamet) a jednu z jeho prvních dobrodružných výprav, na které se setkal s umpa-lumpy.

Wonka Autor: Warner Bros.

Aquaman and the Lost Kingdom

Režie : James Wan

: James Wan Hrají : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson a další

: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson a další Produkční studio : DC Studios, The Safran Company, Atomic Monster Productions

: DC Studios, The Safran Company, Atomic Monster Productions Distribuce : Warner Bros. Pictures

: Warner Bros. Pictures Rozpočet : 205 milionů dolarů

: 205 milionů dolarů Premiéra: 25. prosince 2023

Koncem roku se v kinech objeví druhý díl série o Aquamanovi, superhrdinovi, který se objevuje v komiksech z vydavatelství DC Comics. Hlavní role se opět ujal Jason Momoa, který se promění v samotného pána oceánů. Vedle něj se objeví i další hvězdy včetně Amber Heard, která stejně jako v prvním díle ztvární mořskou princeznu Meru. Navzdory původním spekulacím a petici, kterou sepsali fanoušci, z filmu nakonec nebyla vyškrtnuta, objevily se ale informace, že produkce výrazně zkrátila čas, po který se její postava objevuje na filmovém plátně.

Napoleon (Kitbag)

Režie : Ridley Scott,

: Ridley Scott, Hrají : Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim a další

: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim a další Produkční studio : Apple Original Films, Scott Free Productions

: Apple Original Films, Scott Free Productions Distribuce : Apple Studios

: Apple Studios Premiéra: zatím nebylo uvedeno přesné datum

Historické životopisné drama režiséra Ridleyho Scotta s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli zachycuje vzestup francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparta. Na pozadí nejzásadnějších bitev potom vykresluje komplikované vztahy s císařovnou Josephine (Vanessa Kirby), jeho první manželkou a osudovou ženou. Film má startovat na Apple TV+.

Ferrari (Enzo Ferrari)

Režie : Michael Mann

: Michael Mann Hrají : Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Jack O’Connell a další

: Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Jack O’Connell a další Produkční studio : Moto Productions, Lady Bacardi Entertainment

: Moto Productions, Lady Bacardi Entertainment Distribuce : STX Films Rozpočet: 90 milionů dolarů

: STX Films Rozpočet: 90 milionů dolarů Premiéra: zatím nebylo uvedeno přesné datum

Další životopisný snímek roku 2023 má pod taktovkou režisér Michael Mann. Představí v něm život Enza Ferrariho (Adam Driver), zakladatele automobilky Ferrari. Film vrátí diváky do roku 1957, kdy Ferrari nejenže řešil rodinné problémy, ale také se připravoval na slavný italský silniční závod Mille Miglia, který se kvůli tragické dopravní nehodě konal naposledy právě v tomto roce.

Roosevelt

Režie : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Hrají : Leonardo DiCaprio a další

: Leonardo DiCaprio a další Produkční studio : Appian Way, Sikelia Productions

: Appian Way, Sikelia Productions Distribuce : Paramount Pictures

: Paramount Pictures Premiéra: zatím nebylo uvedeno přesné datum

Rok 2023 přinese hned nekolik životopisných filmů. Jedním z nich by podle posledních informací mohl být i dlouho očekávaný Roosevelt režiséra Martina Scorseseho, který si pro spolupráci znovu vybral Leonarda DiCapria. Zatím se o filmu neobjevilo mnoho informací. Neznáme datum premiéry, další herecké obsazení a neměli jsme možnost vidět ani trailer. Jisté ale je, že půjde o snímek zachycující život amerického prezidenta Theodora Roosevelta a jeho přeměnu ze „zhýčkaného“ newyorského politika na velícího generála Rough Riders.