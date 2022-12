Avatar 2 má spasit česká kina. Stává se z nich zábava pro bohaté | E15.cz

Ceny vstupenek do kina i občerstvení rostou v souvislosti se slabší poptávkou i vysokými cenami energií. Filmoví fanoušci si začínají více vybírat jednotlivé tituly a kina se tak musí umět přizpůsobit změněnému chování diváků. „Z kin se stává eventová záležitost, bude to stejné, jako když jdou lidé na koncert. Už teď to není zábava pro chudé,“ upozorňuje zakladatel webu Filmtoro Tomáš Vyskočil.

Zatímco se před pandemií v roce 2019 česká kina radovala z rekordní návštěvnosti, letos jsou třicet procent pod touto úrovní. V roce 2019 dosahovala návštěvnost v českých kinech 18,3 milionu diváků. Letos by se toto číslo mohlo dostat přibližně na 14 milionů. Nejvíce se na tomto poklesu podepsala pandemie, kvůli které se na více než osm měsíců brány kinosálů uzavřely. Svůj podíl na nižší návštěvnosti mají i streamovací platformy, které do určité míry část diváků přebírají.

„Streamovací platformy k sobě připoutaly řadu lidí. Rozhodně ale nezničily kino, jen změnily chování diváka,“ říká šéf Falconu a sítě Cinestar Jan Bradáč. Tvrdí, že divák si bude mnohem více promýšlet, na jaký film se podívá a za co ty peníze utratí. „Divák už dnes není tolik čitelný, což zapříčinily právě streamovací platformy,“ dodává Bradáč.

Cena lístků v prosinci vzrostla o sedm procent

Změnu chování diváků potvrzuje i zakladatel webu Filmtoro Tomáš Vyskočil. „Z kin například postupně mizejí kriminálky a nahrazují je především takzvané marvelovky, komedie a rodinné či animované filmy,“ uvádí Vyskočil. Podle něj se z kin postupně stane „eventová“ záležitost. „Lidé budou chodit do kina jako na koncerty. Už od toho budou očekávat něco jiného než doposud a budou si pečlivě vybírat tituly,“ dodává Vyskočil.

Ke zdražení dochází postupně už od loňského roku. Bradáč upozorňuje, že Cinestar zvýšil cenu lístků především loni a na začátku tohoto roku. Zatím se však řetězec snaží ceny držet na stejné úrovni. Radek Kreuziger za Premiere Cinemas uvádí, že je zvýšené náklady na energie a další vstupy donutily výrazněji upravit ceny až letos v prosinci. „Snažili jsme se co nejdéle držet ceny vstupného na obvyklé úrovni. Nyní došlo k navýšení ceny zhruba o sedm procent na základní vstupence,“ říká šéf Premiere Cinemas Radek Kreuziger.

Čekání na Avatara

Provozovatelé kin teď však vyhlížejí obří návštěvnost s příchodem očekávaného filmu Avatar 2, který se na plánech objevil ve světové premiéře již minulé úterý.

První film ze série se stal druhým komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob. Nejvíce peněz v historii po započítání inflace vydělal Jih proti Severu z roku 1939.

V českých kinech bude mít Avatar 2 premiéru ve čtvrtek 15. prosince a provozovatelé se upínají k vysoké návštěvnosti. „Celý trh čeká na Avatara. Věříme, že lidé dorazí v hojném počtu,“ říká Bradáč. Vyskočil předpokládá, že by na Avatara 2 mohlo přijít celkem 700 až 800 tisíc lidí.

Aktuálně to vypadá, že by tržby v roce 2022 mohly celorepublikově dosahovat výše 2,1 miliardy korun, což je oproti roku 2019 zhruba 18procentní pokles. „Kina rozhodně neumírají. Co by za pouhý 18procentní pokles tržeb oproti roku 2019 dala jiná odvětví v zábavním průmyslu,“ upozorňuje Bradáč.

Ani Vyskočil nepropadá panice a domnívá se, že ekonomická krize, která nás patrně čeká, nemusí nutně vzít kinům diváky. „Z historie víme, že když je krize, lidé utíkají za zábavou, takže i do kin. Jdou se odreagovat. Za druhé světové války byla také jedna z nejvyšších návštěvností,“ zmiňuje Vyskočil.

Zajímavostí však může být paralela s příchodem Avatara 1 v roce 2010. „Tenkrát se provozovatelé kin rovněž obávali nízké návštěvnosti kvůli tehdejší ekonomické krizi z roku 2008 a nakonec Avatar 1 dokázal v Česku přilákat milion diváků. Pokud letos zvládne Avatar 2 přilákat stejný počet, bude to obrovský úspěch,“ uvádí Vyskočil.

Že se provozovatelé kin značně upínají k premiéře Avatara 2 dosvědčuje i situace v řetězci kin Cinema City, který na dotazy deníku E15 neodpověděl. Denisa Šandová za tento řetězec uvedla, že zástupci řetězce Cinema City nestíhají v souvislosti s náročnou přípravou na premiéru Avatara 2 odpovídat novinářům.

Nečitelný divák

Kreuziger se shoduje s Bradáčem, který tvrdí, že divák přestává být tolik čitelný v souvislosti s příchodem streamovacích platforem. „Vnímám konkurenci platforem v tom, že je produkováno mnoho filmů, které by mohly mít v kině vysokou návštěvnost, ale do kina se vůbec nedostanou, protože se točí cíleně pro některou platformu,“ uvádí Kreuziger. Atmosféru kin však podle něj žádná z nich nenahradí, a proto se úpadků kin nebojí.

Největší skandály a trapasy filmového festivalu v Karlových Varech:

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Zatímco se provozovatelé kin shodují na tom, že se musejí přizpůsobit novému chování diváků a musejí si je snažit jakkoli udržet, odmítají vstup do světa streamingu. „Ten trh se streamovacími platformami je natolik přeplněný, že nad tím rozhodně nepřemýšlíme. Obecně se provozovatelé kin do oblasti streamovacích platforem určitě nebudou hrnout a nebylo by to podle mě ani správné,“ myslí si Bradáč.

Příští rok budou chybět filmy

Výhledy na příští rok jsou však různé. Bradáč se domnívá, že návštěvnost bude příští rok nižší kvůli tomu, že tuzemský trh teprve pocítí dluh nedostatečně široké výroby filmů pro kina během pandemie. „To se týká především americké produkce, která během pandemie vyráběla zejména pro streamovací platformy,“ vysvětluje Bradáč s tím, že pokles zřejmě pocítíme i u české produkce. „Česká výroba je takřka rok bez filmových pobídek a filmaři bez nich nejsou schopni točit,“ dodává Bradáč.

Kreuziger naopak očekává, že se v příštím roce návštěvnost udrží na letošních číslech. „Filmová nabídka se na příští rok začíná naplňovat a čeká nás mnoho zajímavých titulů. Proto věřím, že by návštěvnost příštího roku mohla být podobná jako letos. Bohužel se tato data v současné době velice těžko předpovídají,“ uvádí Kreuziger.