Alternativy k cigaretám jsou pořád cenově výhodnější

Na trh přicházejí tabákové výrobky s novou spotřební daní. Cítíte už nějakou reakci spotřebitelů?

Konkrétní čísla ještě samozřejmě nemáme. Již delší dobu ale můžeme pozorovat pozvolný trend odklonu od tradičních cigaret k nikotinovým alternativám, které u nás tvoří už třetinu trhu. A výraznou roli při poklesu prodeje hrají právě daně. Spotřební daň na cigarety v České republice vzrostla za poslední čtyři roky zhruba o čtyřicet procent, a výrazně se s tím propadla i poptávka ze strany německých a rakouských spotřebitelů. Ceny v Česku se totiž těm německým výrazně přiblížily a v Rakousku je krabička cigaret dokonce levnější než u nás.

Původně se odhadovalo, že levnější cigarety zdraží na krabičce až o 10 korun. Jaká je realita?

Právě v těchto dnech se na pultech obchodů objevují cigarety s novým kolkem a cenou, která je vyšší přibližně o pět korun.

Vláda poměrně razantně sáhla i do alternativ, přičemž původně to mělo být ještě silnější. Jaký je váš postoj k výsledku?

Každoroční zdražování cigaret formou zvyšování spotřební daně není žádnou novinkou. Touto cestou stát reflektuje škodlivost kouření i náklady spojené s jeho zdravotními dopady. Máte ale pravdu, že spotřební daň vzrostla letos i u zahřívaného tabáku a nově byla zavedena u alternativních nikotinových produktů, jako jsou elektronické cigarety či nikotinové sáčky. Jde o produkty, jež mají dle dostupných vědeckých studií prokazatelně nižší dopady na lidské zdraví. A právě tomu by měla do budoucna odpovídat i jejich nižší míra zdanění oproti klasickým cigaretám zcela v souladu se strategií snižování rizik, kterou má ostatně česká vláda i ve svém programovém prohlášení.

Původně byla ve hře i varianta, kdy by daň na tyto alternativy vyskočila jednorázově. Takže jsme za rozložení do delšího období rádi. Zároveň ale nelze pominout, že Česko je v lecčems rychlejší než naši sousedé. Například na Slovensku ještě nejsou zakázané příchutě u zahřívaného tabáku. Tím pádem vyháníme spotřebitele k nákupům v zahraničí a stát přichází o velké množství peněz.

Přejít od cigaret k alternativám se ale pořád vyplatí. Spočítali jsme, že v případě přechodu na naše zařízení glo mohou kuřáci při obvyklé spotřebě ušetřit až deset tisíc korun za rok, což jistě není zanedbatelná částka. Mohou tak být šetrní nejen ke svému zdraví, ale i k peněžence.

Všechny velké tabákové firmy dnes propagují alternativy pod čímsi jako „alkohol alternativu nemá, cigareta ano“. Nevyhovuje vám vlastně, že se spotřební daň na klasické cigarety zvyšuje?

Pravidelné zvyšování spotřební daně na cigarety je něco, s čím musíme nejen my jako výrobci, ale i všichni kuřáci počítat. Je ale potřeba mít na paměti tři důležité věci. Zvyšování by nemělo být skokové, ale spíše postupné po nižších částkách tak, jak je nastaveno v současném daňovém kalendáři ministerstva financí. Dále by se měl brát ohled na situaci v okolních zemích. Není žádnou novinkou, že velké množství českých kuřáků nakupuje cigarety v sousedním Polsku, a stát tak ročně přichází o miliardy korun na výběru spotřební daně a DPH. Samozřejmě další rozevírání cenových nůžek mezi ČR a Polskem tomuto trendu neprospívá. A v neposlední řadě je důležité zachovat cenovou výhodnost nikotinových alternativ, protože nižší cena méně rizikových produktů je motivací pro kuřáky, aby jejich užívání dali přednost před cigaretou.

Kouříte?

Nekouřím. Dříve jsem si příležitostně zapálil dýmku nebo doutník, ale v současné době už jen ochutnávám naše novinky v oblasti nikotinových alternativ, které uvádíme na český trh. A například naše nové „gločko“ Hyper Pro s unikátním displejem je úžasná technologická novinka.

Štěpán Michlíček (49)

Je generálním ředitelem British American Tobacco (BAT) v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. V minulosti pracoval například pro Scandinavian Tobacco Group, kterou BAT později převzal.